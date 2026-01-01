Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп

В микроскопе используются монокулярная насадка и револьверное устройство на три объектива. В комплектацию включены сразу пара окуляров с разным увеличением, а также двукратная линз Барлоу, поэтому приобретать дополнительные оптические аксессуары не понадобится. Еще один интересный аксессуар – держатель для смартфона. С его помощью на микроскопе можно закрепить мобильный телефон, чтобы использовать его камеру для фотографирования образцов. Также отметим и наличие набора для проведения опытов, который включает микропрепараты, инструменты и посуду.
Вернемся к микроскопу. Предметный столик снабжен зажимами для фиксирования микропрепаратов. По обе стороны от него находятся светодиоды – верхний и нижний. Система освещения работает от батареек (нет в комплекте), яркость подсветки можно регулировать. Также под предметным столиком находится диск с диафрагмами.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярныеУвеличение, крат 40–2000
- Окуляры WF10х, WF25х
- Объективы 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Рабочее расстояние, мм 50
- Предметный столик, мм с зажимами
- Диафрагма диск с диафрагмами
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
- Уровень пользователя для начинающих
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть
- Линза Барлоу в комплекте 2x