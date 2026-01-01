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Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп
Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп

Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2565

Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп. Классическая монокулярная модель для наблюдений в светлом поле. Благодаря большому диапазону увеличений (от 40 до 2000 крат) этот микроскоп позволяет проводить основные и углубленные исследования микромира. Прибор станет отличным подспорьем ученику средней или старшей школы, поможет подготовиться к поступлению в медицинский вуз, пригодится для научного хобби и даже некоторых лабораторных исследований.

Описание

В микроскопе используются монокулярная насадка и револьверное устройство на три объектива. В комплектацию включены сразу пара окуляров с разным увеличением, а также двукратная линз Барлоу, поэтому приобретать дополнительные оптические аксессуары не понадобится. Еще один интересный аксессуар – держатель для смартфона. С его помощью на микроскопе можно закрепить мобильный телефон, чтобы использовать его камеру для фотографирования образцов. Также отметим и наличие набора для проведения опытов, который включает микропрепараты, инструменты и посуду.

Вернемся к микроскопу. Предметный столик снабжен зажимами для фиксирования микропрепаратов. По обе стороны от него находятся светодиоды – верхний и нижний. Система освещения работает от батареек (нет в комплекте), яркость подсветки можно регулировать. Также под предметным столиком находится диск с диафрагмами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярныеУвеличение, крат 40–2000
  • Окуляры WF10х, WF25х
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Рабочее расстояние, мм 50
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
  • Уровень пользователя для начинающих
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • Линза Барлоу в комплекте 2x

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляры: WF10x, WF25x
  • Объективы: 4x, 10x, 40x
  • Линза Барлоу 2х
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Держатель для смартфона
  • Набор для опытов (готовые микропрепараты, флаконы, инструменты и проч.)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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