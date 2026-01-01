Bresser Junior Biolux 40–2000x микроскоп

Описание

В микроскопе используются монокулярная насадка и револьверное устройство на три объектива. В комплектацию включены сразу пара окуляров с разным увеличением, а также двукратная линз Барлоу, поэтому приобретать дополнительные оптические аксессуары не понадобится. Еще один интересный аксессуар – держатель для смартфона. С его помощью на микроскопе можно закрепить мобильный телефон, чтобы использовать его камеру для фотографирования образцов. Также отметим и наличие набора для проведения опытов, который включает микропрепараты, инструменты и посуду.

Вернемся к микроскопу. Предметный столик снабжен зажимами для фиксирования микропрепаратов. По обе стороны от него находятся светодиоды – верхний и нижний. Система освещения работает от батареек (нет в комплекте), яркость подсветки можно регулировать. Также под предметным столиком находится диск с диафрагмами.

Характеристики: