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Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе

Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе

Bresser
Артикул: MTG-2556

Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе. Высокое качество изготовления и сборки механических частей, стеклянная просветленная оптика, богатая комплектация, которая включает все необходимое для работы с микроскопом и изготовления собственных микропрепаратов – и все это по доступной цене. Микроскоп может использоваться для изучения микропрепаратов в проходящем и отраженном свете.

Описание

Окулярная насадка для удобства работы наклонена под 45° и может вращаться на 360°, что позволяет подобрать наиболее удобное положение окуляра. Револьверная насадка на три объектива дает возможность быстро изменять используемое увеличение во время работы. Также микроскоп комплектуется двумя сменными окулярами, линзой Барлоу и дополнительной окулярной камерой. Это позволяет при визуальных наблюдениях получать увеличение в диапазоне 40–640х (с линзой Барлоу до 1280x), а с использованием окулярной камеры – до 1024х.

Предметный столик микроскопа снабжен зажимами для закрепления микропрепаратов. Он подвижный, что позволяет рассматривать большие микропрепараты, не передвигая их по столику.

Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая позволяет работать с ним при любых условиях освещенности. Наличие двух (верхнего и нижнего) осветителей позволяет рассматривать микропрепараты как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется с помощью специальной ручки, которая управляет величиной отверстия диафрагмы. Это позволяет подобрать оптимальную освещенность для изучения каждого микропрепарата.

При использовании окулярной камеры изображение с микроскопа выводится на монитор персонального компьютера. Это позволяет рассматривать его одновременно большой группе людей, кроме того есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера.

В комплекте имеется все необходимое юному биологу: несколько готовых образцов, предметные и покровные стекла, инструменты для изготовления собственных микропрепаратов.

Микроскоп комплектуется удобным кейсом для хранения и перевозки, что позволяет легко брать его с собой в поездки.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Материал оптики оптическое стекло
  • Увеличение, крат 40–1280
  • Окуляры WF10xWF16xвидеоокуляр
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220-240 В
  • ПО, драйверы в комплекте
  • Системные требования Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • Цифровая камера в комплекте есть
  • В комплекте кейс
  • Линза Барлоу в комплекте 2x

Комплектация

  • Цифровой микроскоп Bresser Junior 40x–1024x
  • Окуляры WF10x и WF16x
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Линза Барлоу 2x
  • Окулярная камера с USB-кабелем
  • 10 предметных и покровных стекол
  • 5 готовых микропрепаратов
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Флаконы с дрожжами, с морской солью, с артемией (морской рачок)
  • Инкубаторий для длительных исследований
  • Сетевой адаптер питания
  • Диск с программным обеспечением
  • Кейс для транспортировки
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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