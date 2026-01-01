Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе

Окулярная насадка для удобства работы наклонена под 45° и может вращаться на 360°, что позволяет подобрать наиболее удобное положение окуляра. Револьверная насадка на три объектива дает возможность быстро изменять используемое увеличение во время работы. Также микроскоп комплектуется двумя сменными окулярами, линзой Барлоу и дополнительной окулярной камерой. Это позволяет при визуальных наблюдениях получать увеличение в диапазоне 40–640х (с линзой Барлоу до 1280x), а с использованием окулярной камеры – до 1024х.
Предметный столик микроскопа снабжен зажимами для закрепления микропрепаратов. Он подвижный, что позволяет рассматривать большие микропрепараты, не передвигая их по столику.
Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая позволяет работать с ним при любых условиях освещенности. Наличие двух (верхнего и нижнего) осветителей позволяет рассматривать микропрепараты как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется с помощью специальной ручки, которая управляет величиной отверстия диафрагмы. Это позволяет подобрать оптимальную освещенность для изучения каждого микропрепарата.
При использовании окулярной камеры изображение с микроскопа выводится на монитор персонального компьютера. Это позволяет рассматривать его одновременно большой группе людей, кроме того есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера.
В комплекте имеется все необходимое юному биологу: несколько готовых образцов, предметные и покровные стекла, инструменты для изготовления собственных микропрепаратов.
Микроскоп комплектуется удобным кейсом для хранения и перевозки, что позволяет легко брать его с собой в поездки.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Материал оптики оптическое стекло
- Увеличение, крат 40–1280
- Окуляры WF10xWF16xвидеоокуляр
- Объективы 4х, 10х, 40х
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220-240 В
- ПО, драйверы в комплекте
- Системные требования Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть
- Цифровая камера в комплекте есть
- В комплекте кейс
- Линза Барлоу в комплекте 2x