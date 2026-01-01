Bresser Junior 40x–1024x микроскоп в кейсе

Описание

Окулярная насадка для удобства работы наклонена под 45° и может вращаться на 360°, что позволяет подобрать наиболее удобное положение окуляра. Револьверная насадка на три объектива дает возможность быстро изменять используемое увеличение во время работы. Также микроскоп комплектуется двумя сменными окулярами, линзой Барлоу и дополнительной окулярной камерой. Это позволяет при визуальных наблюдениях получать увеличение в диапазоне 40–640х (с линзой Барлоу до 1280x), а с использованием окулярной камеры – до 1024х.

Предметный столик микроскопа снабжен зажимами для закрепления микропрепаратов. Он подвижный, что позволяет рассматривать большие микропрепараты, не передвигая их по столику.

Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая позволяет работать с ним при любых условиях освещенности. Наличие двух (верхнего и нижнего) осветителей позволяет рассматривать микропрепараты как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется с помощью специальной ручки, которая управляет величиной отверстия диафрагмы. Это позволяет подобрать оптимальную освещенность для изучения каждого микропрепарата.

При использовании окулярной камеры изображение с микроскопа выводится на монитор персонального компьютера. Это позволяет рассматривать его одновременно большой группе людей, кроме того есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера.

В комплекте имеется все необходимое юному биологу: несколько готовых образцов, предметные и покровные стекла, инструменты для изготовления собственных микропрепаратов.

Микроскоп комплектуется удобным кейсом для хранения и перевозки, что позволяет легко брать его с собой в поездки.

Характеристики: