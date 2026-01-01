images
images
images
images
images
images
images
images
images
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса

Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса

Bresser
Артикул: MTG-2555

Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса. Позволяет наблюдать прозрачные и полупрозрачные микропрепараты в проходящем свете по методу светлого поля. Этот микроскоп – мечта любого юного исследователя. Он надежен, отличается значительными оптическими возможностями, позволяет использовать высокие увеличения и рассматривать мельчайшие подробности строения микропрепаратов. Кроме того в комплекте с микроскопом поставляется все необходимое чтобы приступить к работе с микроскопом сразу после того, как он будет извлечен из коробки.

Описание

Все оптические компоненты микроскопа изготовлены из стекла с многослойным просветляющим покрытием, что обеспечивает максимальную яркость и контрастность изображения.

Монокулярная насадка микроскопа наклонена под 45° к вертикали и может вращаться на 360°, что позволяет выбрать наиболее удобное для работы положение окуляра. Револьверная головка на три объектива позволяет быстро менять используемое увеличение в процессе работы. Также в комплекте имеются два сменных окуляра и линза Барлоу. Это позволяет получать при визуальных наблюдениях увеличения в диапазоне 40-640х, а при использовании линзы Барлоу – до 1280x. При использовании дополнительной окулярной камеры увеличение достигает 1024х.

Предметный столик снабжен креплениями для микропрепаратов, он подвижный с возможностью грубой настройки. Микроскоп снабжен нижней светодиодной подсветкой, которая позволяет работать с ним при любом освещении.

При использовании дополнительной окулярной камеры, идущей в комплекте, вы можете просматривать изображение с микроскопа на мониторе компьютера в режиме реального времени. Также есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера. Это позволит объективно сравнивать результаты разных наблюдений или создать архив микрофотографий различных объектов.

Устойчивая конструкция корпуса микроскопа с массивным основанием практически не допускает его случайного опрокидывания во время работы. Механизм фокусировки изображения имеет плавный и мягкий ход без рывков и люфтов.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–1280
  • Окуляры WF10xWF16xвидеоокуляр
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 3 батарейки типа АА
  • Системные требования Windows XP/Vista/7/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • Цифровая камера в комплекте есть
  • Линза Барлоу в комплекте 2x

Комплектация

  • Микроскоп (цифровой) Bresser Junior 40x–1024x
  • Окуляры WF10x и WF16x
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Линза Барлоу 2x
  • Окулярная камера с USB-кабелем
  • Готовые микропрепараты
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Флаконы с образцами
  • Инкубаторий для длительных исследований
  • Диск с программным обеспечением
  • Батарейки AA (3 шт.)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.