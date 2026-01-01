Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса

Все оптические компоненты микроскопа изготовлены из стекла с многослойным просветляющим покрытием, что обеспечивает максимальную яркость и контрастность изображения.
Монокулярная насадка микроскопа наклонена под 45° к вертикали и может вращаться на 360°, что позволяет выбрать наиболее удобное для работы положение окуляра. Револьверная головка на три объектива позволяет быстро менять используемое увеличение в процессе работы. Также в комплекте имеются два сменных окуляра и линза Барлоу. Это позволяет получать при визуальных наблюдениях увеличения в диапазоне 40-640х, а при использовании линзы Барлоу – до 1280x. При использовании дополнительной окулярной камеры увеличение достигает 1024х.
Предметный столик снабжен креплениями для микропрепаратов, он подвижный с возможностью грубой настройки. Микроскоп снабжен нижней светодиодной подсветкой, которая позволяет работать с ним при любом освещении.
При использовании дополнительной окулярной камеры, идущей в комплекте, вы можете просматривать изображение с микроскопа на мониторе компьютера в режиме реального времени. Также есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера. Это позволит объективно сравнивать результаты разных наблюдений или создать архив микрофотографий различных объектов.
Устойчивая конструкция корпуса микроскопа с массивным основанием практически не допускает его случайного опрокидывания во время работы. Механизм фокусировки изображения имеет плавный и мягкий ход без рывков и люфтов.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Увеличение, крат 40–1280
- Окуляры WF10xWF16xвидеоокуляр
- Объективы 4х, 10х, 40х
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 3 батарейки типа АА
- Системные требования Windows XP/Vista/7/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть
- Цифровая камера в комплекте есть
- Линза Барлоу в комплекте 2x