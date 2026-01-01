Bresser Junior 40x-640x микроскоп красный

Описание

Микроскопом Bresser Junior 40x-640x легко управлять, и вам не придется долго объяснять ребенку, как им пользоваться. Маленький ученый научится изучать микропрепараты в течение нескольких минут. В конструкции нет опасных съемных частей, поэтому вы сможете оставить ребенка с микроскопом наедине. Оптическая система микроскопа состоит из двухпозиционного окуляра, рассчитанного на два увеличения, и револьверного устройства с тремя объективами разной кратности. В совокупности образцы можно рассматривать при увеличении от 40 до 640 крат. Для смены кратности необходимо или повернуть диск с объективами, или вывернуть окуляр.

Микроскоп Bresser Junior 40x-640x можно не только использовать дома, но и брать в школу, на дачу, в гости или на улицу. Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая работает от трех батареек типа АА (включены в комплект), и не требует подключения к сети. Яркость подсветки можно регулировать.

Предметный столик микроскопа снабжен металлическими зажимами для удержания микропрепаратов. Под столиком расположен диск с диафрагмами – прямо как во «взрослом» микроскопе. С его помощью можно регулировать степень освещенности образца.

В комплект поставки включен набор для проведения опытов. В него входят готовые микропрепараты, инструменты для создания собственных образцов, чистые предметные и покровные стекла, флаконы с образцами и инкубатор для артемии. Сразу после вскрытия коробки юный ученый сможет приступить к исследованиям и даже вырастить в небольшой колбочке живого морского рачка.

Характеристики: