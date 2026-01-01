Bresser Junior 40x-640x микроскоп красный

Микроскопом Bresser Junior 40x-640x легко управлять, и вам не придется долго объяснять ребенку, как им пользоваться. Маленький ученый научится изучать микропрепараты в течение нескольких минут. В конструкции нет опасных съемных частей, поэтому вы сможете оставить ребенка с микроскопом наедине. Оптическая система микроскопа состоит из двухпозиционного окуляра, рассчитанного на два увеличения, и револьверного устройства с тремя объективами разной кратности. В совокупности образцы можно рассматривать при увеличении от 40 до 640 крат. Для смены кратности необходимо или повернуть диск с объективами, или вывернуть окуляр.
Микроскоп Bresser Junior 40x-640x можно не только использовать дома, но и брать в школу, на дачу, в гости или на улицу. Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая работает от трех батареек типа АА (включены в комплект), и не требует подключения к сети. Яркость подсветки можно регулировать.
Предметный столик микроскопа снабжен металлическими зажимами для удержания микропрепаратов. Под столиком расположен диск с диафрагмами – прямо как во «взрослом» микроскопе. С его помощью можно регулировать степень освещенности образца.
В комплект поставки включен набор для проведения опытов. В него входят готовые микропрепараты, инструменты для создания собственных образцов, чистые предметные и покровные стекла, флаконы с образцами и инкубатор для артемии. Сразу после вскрытия коробки юный ученый сможет приступить к исследованиям и даже вырастить в небольшой колбочке живого морского рачка.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Увеличение, крат 40–640
- Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
- Объективы 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм с зажимами
- Диафрагма диск с диафрагмами
- Фокусировка грубая
- Корпус пластик
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Питание от батареек/аккумулятора 3 шт. типа АА (в комплекте)
- Вес, кг 0,556
- Габариты, мм 160х100х220
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть