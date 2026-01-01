Bresser Junior 40–640x микроскоп

Описание

В микроскопе установлено трехгнездное револьверное устройство с объективами разной кратности и двухпозиционный окуляр. Диапазон увеличений составляет от 40 до 640 крат. Приближение оптики можно менять прямо во время наблюдений. Для более точной настройки резкости используются ручки грубой фокусировки – они расположены по обеим сторонам корпуса.

Микропрепараты фиксируются на предметном столике при помощи классических зажимов. Для освещения используется светодиодная подсветка, она расположена в нижней части микроскопа. Яркость подсветки регулируется, для дополнительной настройки освещенности можно вращать диск с диафрагмами. Питается подсветка от стандартных батареек, поэтому микроскоп удобно использовать вне дома.

Микроскоп Bresser Junior 40–640x – прекрасный выбор для первых наблюдений и освоения азов микробиологии.

Характеристики: