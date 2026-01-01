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Bresser Junior 40–640x микроскоп
Bresser Junior 40–640x микроскоп
Bresser Junior 40–640x микроскоп
Bresser Junior 40–640x микроскоп
Bresser Junior 40–640x микроскоп
Bresser Junior 40–640x микроскоп

Bresser Junior 40–640x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2571

Bresser Junior 40–640x микроскоп. Серьезный увеличительный прибор, который позволит юному исследователю познакомиться с загадочным микромиром. Микроскоп прекрасно подходит для изучения прозрачных биологических образцов и проведения несложных научных опытов. Он поможет и в учебе, и в самостоятельном изучении микробиологии.

Описание

В микроскопе установлено трехгнездное револьверное устройство с объективами разной кратности и двухпозиционный окуляр. Диапазон увеличений составляет от 40 до 640 крат. Приближение оптики можно менять прямо во время наблюдений. Для более точной настройки резкости используются ручки грубой фокусировки – они расположены по обеим сторонам корпуса.

Микропрепараты фиксируются на предметном столике при помощи классических зажимов. Для освещения используется светодиодная подсветка, она расположена в нижней части микроскопа. Яркость подсветки регулируется, для дополнительной настройки освещенности можно вращать диск с диафрагмами. Питается подсветка от стандартных батареек, поэтому микроскоп удобно использовать вне дома.

Микроскоп Bresser Junior 40–640x – прекрасный выбор для первых наблюдений и освоения азов микробиологии.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–640
  • Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Корпус пластик
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
  • Питание от батареек/аккумулятора есть
  • Уровень пользователя для детей
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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