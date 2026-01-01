Bresser Junior 40–640x микроскоп

В микроскопе установлено трехгнездное револьверное устройство с объективами разной кратности и двухпозиционный окуляр. Диапазон увеличений составляет от 40 до 640 крат. Приближение оптики можно менять прямо во время наблюдений. Для более точной настройки резкости используются ручки грубой фокусировки – они расположены по обеим сторонам корпуса.
Микропрепараты фиксируются на предметном столике при помощи классических зажимов. Для освещения используется светодиодная подсветка, она расположена в нижней части микроскопа. Яркость подсветки регулируется, для дополнительной настройки освещенности можно вращать диск с диафрагмами. Питается подсветка от стандартных батареек, поэтому микроскоп удобно использовать вне дома.
Микроскоп Bresser Junior 40–640x – прекрасный выбор для первых наблюдений и освоения азов микробиологии.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Увеличение, крат 40–640
- Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
- Объективы 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм с зажимами
- Диафрагма диск с диафрагмами
- Фокусировка грубая
- Корпус пластик
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
- Питание от батареек/аккумулятора есть
- Уровень пользователя для детей
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле