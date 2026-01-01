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Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе
Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе

Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе

Bresser
Артикул: MTG-2572

Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе. Создан для юных исследователей микромира. С его помощью можно изучать любые прозрачные микропрепараты, в том числе биологические. Микроскоп прекрасно подходит для расширения кругозора в области микробиологии и химии, станет отличным помощником во внеклассных занятиях ребенка и проведении научных опытов дома.

Описание

В микроскопе используются двухпозиционный окуляр, дающий два увеличения, и трехгнездное револьверное устройство с объективами разной кратности. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 640 крат. Четкость изображения регулируется ручками грубой фокусировки, расположенными на корпусе микроскопа.

Для фиксирования микропрепаратов на предметном столике используются металлические зажимы. Источник освещения – светодиод, расположенный в нижней части микроскопа. Свет от него проходит через диск с диафрагмами, при помощи которого можно регулировать степень освещенности образца. Яркость подсветки тоже регулируется. Для работы подсветки используются батарейки (в комплекте).

Вместе с микроскопом вы также получаете набор для экспериментов и жесткий кейс. Аксессуары позволят вырастить колонию артемии (морских рачков), приготовить собственные образцы для исследований, провести несложные научные эксперименты. Кейс используется для транспортировки и хранения микроскопа и аксессуаров.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–640
  • Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Корпус пластик
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
  • Питание от батареек/аккумулятора есть
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • В комплекте кейс

Комплектация

  • Микроскоп
  • Предметные стекла
  • Покровные стекла
  • Наклейки для стекол
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией
  • Флаконы – 4 шт.
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Микротом
  • Чашка Петри
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Скальпель
  • Препаровальная игла
  • Мерный стаканчик
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Кейс для транспортировки и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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