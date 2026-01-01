Bresser Junior 40–640x микроскоп с набором для опытов в кейсе

Описание

В микроскопе используются двухпозиционный окуляр, дающий два увеличения, и трехгнездное револьверное устройство с объективами разной кратности. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 640 крат. Четкость изображения регулируется ручками грубой фокусировки, расположенными на корпусе микроскопа.

Для фиксирования микропрепаратов на предметном столике используются металлические зажимы. Источник освещения – светодиод, расположенный в нижней части микроскопа. Свет от него проходит через диск с диафрагмами, при помощи которого можно регулировать степень освещенности образца. Яркость подсветки тоже регулируется. Для работы подсветки используются батарейки (в комплекте).

Вместе с микроскопом вы также получаете набор для экспериментов и жесткий кейс. Аксессуары позволят вырастить колонию артемии (морских рачков), приготовить собственные образцы для исследований, провести несложные научные эксперименты. Кейс используется для транспортировки и хранения микроскопа и аксессуаров.

Характеристики: