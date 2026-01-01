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Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический
Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический

Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический

Bresser
Артикул: MTG-2561

Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический. Позволяет проводить микроисследования крупных объектов, изучать структуры объектов живой и неживой природы, рассматривать геологические образцы, насекомых и части растений. Микроскоп станет хорошим помощником в ремонте техники, оценке ювелирных изделий, выполнения домашних биологических опытов. Микроскоп можно использовать для работы и для хобби.

Описание

Оптика микроскопа создает объемное, максимально приближенное к реальности, изображение. Бинокулярная насадка позволяет смотреть в микроскоп сразу обоими глазами, что снижает нагрузку на зрение. Окуляры обеспечивают 10-кратное приближение, имеют диоптрийную коррекцию и благодаря резиновым наглазникам меньше подвержены боковой засветке. Объектив уже установлен и имеет поворотный механизм с двумя увеличениями. Общая кратность микроскопа составляет 20х и 40х.

Подсветка состоит из верхнего и нижнего светодиодов. Оба имеют регулировку яркости и работают от стандартных батареек. Предметный столик нельзя двигать, а вот его поверхность можно менять: доступно матовое стекло и черно-белая пластина. Для удерживания микропрепаратов на столике используются стандартные зажимы.

В комплект поставки уже включены необходимые для наблюдений аксессуары. Также здесь есть держатель для смартфона, который позволяет использовать мобильное устройство для фотографирования образцов, и жесткий кейс для переноски и хранения.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тип насадки бинокулярные
  • Увеличение, крат 20–40
  • Диаметр окулярной трубки, мм 30,5
  • Окуляры WF10х с резиновыми наглазниками – 2 шт.
  • Объективы поворотный: 2х/4x
  • Рабочее расстояние, мм 53
  • Межзрачковое расстояние, мм 51–79
  • Предметный столик, мм ⌀94 мм, с зажимами
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D есть
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (нет в комплекте)
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте кейс

Комплектация

  • Микроскоп с бинокулярной насадкой
  • Окуляры WF10x с резиновыми наглазниками (2 шт.)
  • Поворотный объектив: 2x, 4x
  • Предметный столик из матового стекла
  • Двусторонняя черно-белая пластина
  • Держатель для смартфона
  • Пластиковый кейс для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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