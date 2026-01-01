Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический

Описание

Оптика микроскопа создает объемное, максимально приближенное к реальности, изображение. Бинокулярная насадка позволяет смотреть в микроскоп сразу обоими глазами, что снижает нагрузку на зрение. Окуляры обеспечивают 10-кратное приближение, имеют диоптрийную коррекцию и благодаря резиновым наглазникам меньше подвержены боковой засветке. Объектив уже установлен и имеет поворотный механизм с двумя увеличениями. Общая кратность микроскопа составляет 20х и 40х.

Подсветка состоит из верхнего и нижнего светодиодов. Оба имеют регулировку яркости и работают от стандартных батареек. Предметный столик нельзя двигать, а вот его поверхность можно менять: доступно матовое стекло и черно-белая пластина. Для удерживания микропрепаратов на столике используются стандартные зажимы.

В комплект поставки уже включены необходимые для наблюдений аксессуары. Также здесь есть держатель для смартфона, который позволяет использовать мобильное устройство для фотографирования образцов, и жесткий кейс для переноски и хранения.

Характеристики: