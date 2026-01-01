Bresser Erudit ICD 20x/40x микроскоп стереоскопический

Оптика микроскопа создает объемное, максимально приближенное к реальности, изображение. Бинокулярная насадка позволяет смотреть в микроскоп сразу обоими глазами, что снижает нагрузку на зрение. Окуляры обеспечивают 10-кратное приближение, имеют диоптрийную коррекцию и благодаря резиновым наглазникам меньше подвержены боковой засветке. Объектив уже установлен и имеет поворотный механизм с двумя увеличениями. Общая кратность микроскопа составляет 20х и 40х.
Подсветка состоит из верхнего и нижнего светодиодов. Оба имеют регулировку яркости и работают от стандартных батареек. Предметный столик нельзя двигать, а вот его поверхность можно менять: доступно матовое стекло и черно-белая пластина. Для удерживания микропрепаратов на столике используются стандартные зажимы.
В комплект поставки уже включены необходимые для наблюдений аксессуары. Также здесь есть держатель для смартфона, который позволяет использовать мобильное устройство для фотографирования образцов, и жесткий кейс для переноски и хранения.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
- Тип насадки бинокулярные
- Увеличение, крат 20–40
- Диаметр окулярной трубки, мм 30,5
- Окуляры WF10х с резиновыми наглазниками – 2 шт.
- Объективы поворотный: 2х/4x
- Рабочее расстояние, мм 53
- Межзрачковое расстояние, мм 51–79
- Предметный столик, мм ⌀94 мм, с зажимами
- Диоптрийная коррекция окуляров, D есть
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (нет в комплекте)
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте кейс