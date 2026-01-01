Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп

Описание

В микроскопе установлена ахроматическая оптика, которая создает четкую, детализированную и яркую картинку. На максимальном увеличении можно увидеть совсем маленькие детали структур. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка, которая работает от сети переменного тока. Она расположена под предметным столиком, ее яркость можно менять. Регулируемый по высоте конденсор Аббе позволяет точно настраивать интенсивность светового потока. Для увеличения контрастности картинки можно использовать комплектный синий светофильтр.

Предметный столик можно перемещать, на нем установлен препаратоводитель и нанесена измерительная шкала. Микроскоп отлично подходит не только для наблюдений, но и для измерений образцов.

Характеристики: