Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп

В микроскопе установлена ахроматическая оптика, которая создает четкую, детализированную и яркую картинку. На максимальном увеличении можно увидеть совсем маленькие детали структур. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка, которая работает от сети переменного тока. Она расположена под предметным столиком, ее яркость можно менять. Регулируемый по высоте конденсор Аббе позволяет точно настраивать интенсивность светового потока. Для увеличения контрастности картинки можно использовать комплектный синий светофильтр.
Предметный столик можно перемещать, на нем установлен препаратоводитель и нанесена измерительная шкала. Микроскоп отлично подходит не только для наблюдений, но и для измерений образцов.
Характеристики:
- Тип микроскопа биологические, световые/оптические
- Тип насадки монокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение, крат 40–1000
- Окуляры 10х с указателем
- Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40x, 100х (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и шкалой нониуса
- Конденсор регулируемый по высоте конденсор Аббе N.A. 1,25 с полевой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма полевая
- Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
- Корпус алюминий
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер сети переменного тока 230 В (в комплекте)
- Светофильтры есть (синий)
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле