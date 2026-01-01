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Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп

Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2569

Bresser Erudit DLX 40–1000x микроскоп. Биологический микроскоп для школьников и начинающих исследователей микромира. Его можно использовать для знакомства с основами биологии, выполнения лабораторных работ, проведения домашних научных опытов. Микроскоп подходит для исследования тонких прозрачных срезов животных и растительных тканей, проведения наблюдений за жизнью в капле воды, рассматривания готовых микропрепаратов. Bresser Erudit DLX 40–1000x позволяет использовать иммерсионный метод наблюдений.

Описание

В микроскопе установлена ахроматическая оптика, которая создает четкую, детализированную и яркую картинку. На максимальном увеличении можно увидеть совсем маленькие детали структур. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка, которая работает от сети переменного тока. Она расположена под предметным столиком, ее яркость можно менять. Регулируемый по высоте конденсор Аббе позволяет точно настраивать интенсивность светового потока. Для увеличения контрастности картинки можно использовать комплектный синий светофильтр.

Предметный столик можно перемещать, на нем установлен препаратоводитель и нанесена измерительная шкала. Микроскоп отлично подходит не только для наблюдений, но и для измерений образцов.

Характеристики:

  • Тип микроскопа биологические, световые/оптические
  • Тип насадки монокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение, крат 40–1000
  • Окуляры 10х с указателем
  • Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40x, 100х (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и шкалой нониуса
  • Конденсор регулируемый по высоте конденсор Аббе N.A. 1,25 с полевой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма полевая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
  • Корпус алюминий
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер сети переменного тока 230 В (в комплекте)
  • Светофильтры есть (синий)
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр 10х с указателем
  • Объективы (ахроматические): 4x, 10x, 40x, 100х (масляный)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с полевой диафрагмой и держателем фильтра
  • Синий фильтр
  • Иммерсионное масло
  • Пылезащитный чехол
  • Адаптер сети переменного тока
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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