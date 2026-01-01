Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп

У микроскопа бинокулярная насадка, поэтому образцы можно наблюдать сразу двумя глазами – это не только удобно, но и позволяет увидеть больше деталей. Револьверное устройство вмещает три объектива, общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат. Насадку можно вращать на 360°.
Предметный столик можно перемещать по двум осям, на нем установлен удобный препаратоводитель, есть измерительные шкалы. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Конденсор Аббе с диафрагмой позволяет оптимально регулировать интенсивность освещения.
Для питания подсветки используются батарейки, поэтому микроскоп идеально подходит для экспедиций, научных исследований вне дома, занятий в кружках или школе. А при помощи комплектного адаптера на микроскопе можно фиксировать смартфон, чтобы снимать на его камеру все свои наблюдения.
Характеристики:
- Тип микроскопа биологические, световые/оптические
- Тип насадки бинокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение, крат 40–400
- Диаметр окулярной трубки, мм 23,2
- Окуляры WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40xs
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и измерительными шкалами
- Конденсор Аббе N.A. 1,25 с диафрагмой и держателем фильтра
- Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
- Корпус алюминий
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (нет в комплекте)
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть
- В комплекте кейс