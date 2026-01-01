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Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп
Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп

Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2568

Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп. Рекомендован начинающим биологам, подросткам, интересующимся биологией, и детям, мечтающим узнать все об окружающем мире. С его помощью можно изучать тонкие срезы животных и растительных тканей, любые готовые микропрепараты и образцы, созданные самостоятельно. В комплект поставки включен небольшой набор для опытов.

Описание

У микроскопа бинокулярная насадка, поэтому образцы можно наблюдать сразу двумя глазами – это не только удобно, но и позволяет увидеть больше деталей. Револьверное устройство вмещает три объектива, общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат. Насадку можно вращать на 360°.

Предметный столик можно перемещать по двум осям, на нем установлен удобный препаратоводитель, есть измерительные шкалы. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Конденсор Аббе с диафрагмой позволяет оптимально регулировать интенсивность освещения.

Для питания подсветки используются батарейки, поэтому микроскоп идеально подходит для экспедиций, научных исследований вне дома, занятий в кружках или школе. А при помощи комплектного адаптера на микроскопе можно фиксировать смартфон, чтобы снимать на его камеру все свои наблюдения.

Характеристики: 

  • Тип микроскопа биологические, световые/оптические
  • Тип насадки бинокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение, крат 40–400
  • Диаметр окулярной трубки, мм 23,2
  • Окуляры WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40xs
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и измерительными шкалами
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с диафрагмой и держателем фильтра
  • Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
  • Корпус алюминий
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (нет в комплекте)
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • В комплекте кейс

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр WF 10х
  • Объективы (ахроматические): 4х, 10х, 40хs
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с диафрагмой и держателем фильтра
  • Держатель для смартфона
  • Пластиковый кейс для транспортировки и хранения
  • Готовые микропрепараты
  • Чистые предметные стекла
  • Чистые покровные стекла
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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