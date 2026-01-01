Bresser Erudit Basic 40–400x микроскоп

Описание

У микроскопа бинокулярная насадка, поэтому образцы можно наблюдать сразу двумя глазами – это не только удобно, но и позволяет увидеть больше деталей. Револьверное устройство вмещает три объектива, общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат. Насадку можно вращать на 360°.

Предметный столик можно перемещать по двум осям, на нем установлен удобный препаратоводитель, есть измерительные шкалы. Для освещения образцов используется светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Конденсор Аббе с диафрагмой позволяет оптимально регулировать интенсивность освещения.

Для питания подсветки используются батарейки, поэтому микроскоп идеально подходит для экспедиций, научных исследований вне дома, занятий в кружках или школе. А при помощи комплектного адаптера на микроскопе можно фиксировать смартфон, чтобы снимать на его камеру все свои наблюдения.

Характеристики: