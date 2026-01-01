Bresser BioScience Trino микроскоп

Описание

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и насыщенное изображение достигается также благодаря высокому качеству входящих в комплект поставки ахроматических объективов DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil).

Микроскоп оборудован револьверным устройством на 4 объектива, обеспечивающим быструю смену увеличений во время исследований. В разных сочетаниях входящие в комплект окуляры и объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 40 до 1000 крат.

Характеристики: