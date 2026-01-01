Bresser BioScience Trino микроскоп

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и насыщенное изображение достигается также благодаря высокому качеству входящих в комплект поставки ахроматических объективов DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil).
Микроскоп оборудован револьверным устройством на 4 объектива, обеспечивающим быструю смену увеличений во время исследований. В разных сочетаниях входящие в комплект окуляры и объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 40 до 1000 крат.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки тринокулярные
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение, крат 40–1000
- Окуляры WF10x/23
- Объективы DIN 4x; 10x; 40x; 100x (иммерсионный)
- Конденсор Аббе N.A. 1,25
- Фокусировка грубая, точная
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 220/240 В
- Тип лампы подсветки 12 В, 30 Вт
- Вес, кг 7,9
- Оптическая схема ахромат
- Назначение лабораторные/медицинские
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле