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Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп
Bresser BioScience Trino микроскоп

Bresser BioScience Trino микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2560

Bresser BioScience Trino микроскоп. Профессиональный тринокулярный биологический микроскоп. Он идеален для использования в медицине, биологии и промышленности благодаря качественной оптике и широкой функциональности. Микроскоп оборудован предметным столиком с нониусом, галогенной подсветкой регулируемой яркости и имеет микрометрическую регулировку по обеим осям.

Описание

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и насыщенное изображение достигается также благодаря высокому качеству входящих в комплект поставки ахроматических объективов DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil).

Микроскоп оборудован револьверным устройством на 4 объектива, обеспечивающим быструю смену увеличений во время исследований. В разных сочетаниях входящие в комплект окуляры и объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 40 до 1000 крат.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Угол наклона окулярной насадки 30°
  • Увеличение, крат 40–1000
  • Окуляры WF10x/23
  • Объективы DIN 4x; 10x; 40x; 100x (иммерсионный)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Фокусировка грубая, точная
  • Подсветка галогенная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 220/240 В
  • Тип лампы подсветки 12 В, 30 Вт
  • Вес, кг 7,9
  • Оптическая схема ахромат
  • Назначение лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп Bresser BioScience Trino
  • Окуляры WF10x (23 мм)
  • Объективы DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil)
  • Иммерсионное масло
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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