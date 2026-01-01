Артикул: MTG-2564

Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический. Микроскоп для изучения особо крупных объектов на увеличении от 5 до 20 крат. Этот микроскоп может похвастаться очень большим рабочим расстоянием – оно составляет 230 мм. А так как он еще имеет поворотную штангу длиной 210 мм, то работать можно не только с объемными, но и с протяженными объектами. Микроскоп станет отличным рабочим инструментом для человека, который занимается ремонтом электроники, проводит оценку ювелирных изделий или держит дома небольшую любительскую мастерскую.