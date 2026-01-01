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Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический
Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический
Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический
Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический
Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический
Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический

Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический

Bresser
Артикул: MTG-2564

Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический. Микроскоп для изучения особо крупных объектов на увеличении от 5 до 20 крат. Этот микроскоп может похвастаться очень большим рабочим расстоянием – оно составляет 230 мм. А так как он еще имеет поворотную штангу длиной 210 мм, то работать можно не только с объемными, но и с протяженными объектами. Микроскоп станет отличным рабочим инструментом для человека, который занимается ремонтом электроники, проводит оценку ювелирных изделий или держит дома небольшую любительскую мастерскую.

Описание

Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой и использует широкоугольную оптику. Объективы сменные и различаются по степени приближения. Система освещения устроена необычным образом: это не фиксированный источник света, а светодиод, закрепленный на длинном гибком штативе. Яркость подсветки можно регулировать, а для ее работы требуется подключение к сети переменного тока.

Микроскоп Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED станет незаменимым помощником в работе и хобби.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тип насадки бинокулярные
  • Увеличение, крат 5–20
  • Диаметр окулярной трубки, мм 30,5
  • Окуляры WF10х – 2 шт.
  • Объективы 0,5x, 1x, 2x
  • Рабочее расстояние, мм 230 (при использовании объектива 1х)
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сетевой адаптер (в комплекте)
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки верхняя
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп с бинокулярной насадкой
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Объективы: 0,5x, 1x, 2x
  • Пылезащитный чехол
  • Резиновые наглазники (2 шт.)
  • Кабель питания с сетевым адаптером
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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