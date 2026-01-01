Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED микроскоп стереоскопический

Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой и использует широкоугольную оптику. Объективы сменные и различаются по степени приближения. Система освещения устроена необычным образом: это не фиксированный источник света, а светодиод, закрепленный на длинном гибком штативе. Яркость подсветки можно регулировать, а для ее работы требуется подключение к сети переменного тока.
Микроскоп Bresser Biorit ICD CS 5–20x LED станет незаменимым помощником в работе и хобби.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
- Тип насадки бинокулярные
- Увеличение, крат 5–20
- Диаметр окулярной трубки, мм 30,5
- Окуляры WF10х – 2 шт.
- Объективы 0,5x, 1x, 2x
- Рабочее расстояние, мм 230 (при использовании объектива 1х)
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания сетевой адаптер (в комплекте)
- Назначение для прикладных работ
- Расположение подсветки верхняя
- Метод исследования светлое поле