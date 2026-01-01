Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой

Описание

Оптическая часть микроскопа представлена тремя объективами разной кратности. Осветительная система – светодиоды по обеим сторонам предметного столика. Такое расположение подсветки позволяет изучать образцы любой степени прозрачности: бактерии, растительные и животные ткани, насекомых, крошечные организмы в капле воды и многое другое. Дополнительно в оптический путь включен диск с диафрагмами и светофильтрами. Чтобы настроить резкость, можно использовать грубую или точную фокусировку.

Для сохранения фото и видео нужна карта памяти, она не включена в комплект поставки. А вот кабели для соединения микроскопа с внешними устройствами, наоборот, присутствуют. Кабель USB нужен для соединения с компьютером, кабель HDMI – c монитором или телевизором.

Характеристики: