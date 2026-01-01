Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой

Оптическая часть микроскопа представлена тремя объективами разной кратности. Осветительная система – светодиоды по обеим сторонам предметного столика. Такое расположение подсветки позволяет изучать образцы любой степени прозрачности: бактерии, растительные и животные ткани, насекомых, крошечные организмы в капле воды и многое другое. Дополнительно в оптический путь включен диск с диафрагмами и светофильтрами. Чтобы настроить резкость, можно использовать грубую или точную фокусировку.
Для сохранения фото и видео нужна карта памяти, она не включена в комплект поставки. А вот кабели для соединения микроскопа с внешними устройствами, наоборот, присутствуют. Кабель USB нужен для соединения с компьютером, кабель HDMI – c монитором или телевизором.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, биологическиеТип микроскопа цифровые, биологические
- Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
- Насадка ЖК-экран (853x480 пикс) с сенсорным управлением
- Увеличение, крат 30–1125Объективы 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм двухкоординатный, с препаратоводителем
- Диафрагма диск с диафрагмами
- Фокусировка грубая, точная
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 5 В/2 А через сетевой адаптер
- Светофильтры есть
- Число мегапикселей 5
- Чувствительный элемент Aptina CMOS
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота 30@1920х1080, 60@1280x720
- Максимальное разрешение фото: 2592х1944 пиксвидео: 1920х1080 пикс, 1280x720 пикс
- Фото *.jpgВидео *.MOV (кодек mjpeg)
- Баланс белого авто
- Выход microHDMI, miniUSB
- Возможность подключения другого оборудования карты памяти SD/SDHC объемом до 32 ГБ (нет в комплекте); монитор или телевизор (через кабель HDMI); компьютер (через кабель USB)
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть