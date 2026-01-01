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Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой
Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой

Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой

Bresser
Артикул: MTG-2557

 Bresser Biolux Touch 5 Мпикс HDMI микроскоп цифровой. Цифровой микроскоп с 5-мегапиксельной камерой и сенсорным ЖК-экраном. Также к его особенностям стоит отнести наличие порта microHDMI, через который микроскоп можно подключить напрямую к монитору или телевизору (без участия компьютера) для выведения картинки. Микроскоп комплектуется набором для опытов, прекрасно подходит для учебы, проведения презентаций и домашнего хобби.

Описание

Оптическая часть микроскопа представлена тремя объективами разной кратности. Осветительная система – светодиоды по обеим сторонам предметного столика. Такое расположение подсветки позволяет изучать образцы любой степени прозрачности: бактерии, растительные и животные ткани, насекомых, крошечные организмы в капле воды и многое другое. Дополнительно в оптический путь включен диск с диафрагмами и светофильтрами. Чтобы настроить резкость, можно использовать грубую или точную фокусировку.

Для сохранения фото и видео нужна карта памяти, она не включена в комплект поставки. А вот кабели для соединения микроскопа с внешними устройствами, наоборот, присутствуют. Кабель USB нужен для соединения с компьютером, кабель HDMI – c монитором или телевизором.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, биологическиеТип микроскопа цифровые, биологические
  • Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
  • Насадка ЖК-экран (853x480 пикс) с сенсорным управлением
  • Увеличение, крат 30–1125Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм двухкоординатный, с препаратоводителем
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая, точная
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 5 В/2 А через сетевой адаптер
  • Светофильтры есть
  • Число мегапикселей 5
  • Чувствительный элемент Aptina CMOS
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 30@1920х1080, 60@1280x720
  • Максимальное разрешение фото: 2592х1944 пиксвидео: 1920х1080 пикс, 1280x720 пикс
  • Фото *.jpgВидео *.MOV (кодек mjpeg)
  • Баланс белого авто
  • Выход microHDMI, miniUSB
  • Возможность подключения другого оборудования карты памяти SD/SDHC объемом до 32 ГБ (нет в комплекте); монитор или телевизор (через кабель HDMI); компьютер (через кабель USB)
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть

Комплектация

  • Микроскоп
  • Кабель miniUSB
  • Кабель microHDMI
  • Набор для опытов (готовые микропрепараты, инкубатор для артемии, посуда, инструменты и проч.)
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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