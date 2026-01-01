Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический

Описание

Оптическая схема микроскопа включает бинокулярную насадку с широкоугольными окулярами и поворотный объектив с изменяемым увеличением. Окуляры дают 10-кратное увеличение и снабжены резиновыми наглазниками. Объектив можно поворачивать, тем самым меняя его кратность, прямо по время исследований.

Неподвижный предметный столик дополнен металлическими зажимами для микропрепаратов. Рабочее расстояние микроскопа составляет 50 мм. Поверхность столика можно менять: на выбор доступны черно-белая пластина и пластина из матового стекла. Светодиодная комбинированная подсветка расположена по обеим сторонам столика, причем яркость каждого светодиода можно менять независимо от другого. Для питания подсветки можно использовать сеть переменного тока, USB-порт внешнего устройства или батарейки (кабели включены в комплект поставки, батарейки приобретаются отдельно).

Характеристики: