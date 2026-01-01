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Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический
Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический
Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический
Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический
Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический
Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический

Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический

Bresser
Артикул: MTG-2566

Bresser Analyth STR 10–40x микроскоп стереоскопический. Предназначен для рассматривания структуры крупных объектов. Он передает объемное изображение и позволяет изучать образцы на увеличении от 10 до 40 крат. Микроскоп подойдет для выполнения диагностических работ в сервисном центре, станет хорошим выбором для домашнего хобби, поможет провести оценку ювелирных изделий и ремонт электротехники или часовых механизмов.

Описание

Оптическая схема микроскопа включает бинокулярную насадку с широкоугольными окулярами и поворотный объектив с изменяемым увеличением. Окуляры дают 10-кратное увеличение и снабжены резиновыми наглазниками. Объектив можно поворачивать, тем самым меняя его кратность, прямо по время исследований.

Неподвижный предметный столик дополнен металлическими зажимами для микропрепаратов. Рабочее расстояние микроскопа составляет 50 мм. Поверхность столика можно менять: на выбор доступны черно-белая пластина и пластина из матового стекла. Светодиодная комбинированная подсветка расположена по обеим сторонам столика, причем яркость каждого светодиода можно менять независимо от другого. Для питания подсветки можно использовать сеть переменного тока, USB-порт внешнего устройства или батарейки (кабели включены в комплект поставки, батарейки приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тип насадки бинокулярные
  • Увеличение, крат 10–40
  • Диаметр окулярной трубки, мм 30,5
  • Окуляры WF10х с резиновыми наглазниками и стопорными винтами – 2 шт.
  • Объективы поворотный: 1х/2х/4x
  • Межзрачковое расстояние, мм 50–77
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D есть
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сетевой адаптер 220–240 В (в комплекте), USB-кабель 5 В/1 А (в комплекте) или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп с бинокулярной насадкой
  • Окуляры WF10x с резиновыми наглазниками (2 шт.)
  • Поворотный объектив: 1x/2x/4x
  • Предметный столик из матового стекла
  • Двусторонняя черно-белая пластина
  • USB-кабель
  • Кабель питания с сетевым адаптером
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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