Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой

Описание

В приборе установлен 5-мегапиксельный сенсор Sony, с помощью которого можно получать изображения в качестве 1024х600 пикс. Микроскоп снабжен встроенным ЖК-экраном с большой диагональю, на котором все видно четко и ясно. Есть не только оптическое увеличение, но и цифровой зум. Удобно, что цифровыми функциями можно управлять, не прикасаясь к микроскопу – при помощи USB-мышки, которая включена в комплектацию. Благодаря этому нет риска случайного изменения настроек, ведь лишнее прикосновение к прибору может привести к смещению фокуса или нежелательному перемещению самого микроскопа в сторону.

Система светодиодного освещения состоит из классического нижнего источника света и кольцевого верхнего осветителя, который создает бестеневое освещение. Доступна настройка яркости подсветки: всего пять уровней, причем для каждого осветителя регулировка может проводиться отдельно. Также можно откорректировать резкость при помощи ручек грубой и точной фокусировки.

Микроскоп требует подключения к сети переменного тока.

Характеристики: