Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой

В приборе установлен 5-мегапиксельный сенсор Sony, с помощью которого можно получать изображения в качестве 1024х600 пикс. Микроскоп снабжен встроенным ЖК-экраном с большой диагональю, на котором все видно четко и ясно. Есть не только оптическое увеличение, но и цифровой зум. Удобно, что цифровыми функциями можно управлять, не прикасаясь к микроскопу – при помощи USB-мышки, которая включена в комплектацию. Благодаря этому нет риска случайного изменения настроек, ведь лишнее прикосновение к прибору может привести к смещению фокуса или нежелательному перемещению самого микроскопа в сторону.
Система светодиодного освещения состоит из классического нижнего источника света и кольцевого верхнего осветителя, который создает бестеневое освещение. Доступна настройка яркости подсветки: всего пять уровней, причем для каждого осветителя регулировка может проводиться отдельно. Также можно откорректировать резкость при помощи ручек грубой и точной фокусировки.
Микроскоп требует подключения к сети переменного тока.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, стереоскопические/инструментальные
- Насадка наклоняемый ЖК-экран с диагональю 22,5 см
- Увеличение, крат оптическое: 0,7–4,5с цифровым зумом: 8,2–52,7
- Линейное поле зрения, мм 17,5х10 (на минимальном увеличении);4,7х2,5 (на максимальном увеличении)
- Предметный столик, мм с зажимами
- Фокусировка грубая и точная
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания сеть переменного тока
- Тип лампы подсветки кольцевой бестеневой осветитель из 21 светодиода
- Число мегапикселей 5
- Чувствительный элемент CMOS Sony IMX335 размером 1/2,8"
- Максимальное разрешение 1024х600 пикс
- Размер пикселя, мкм 2
- Возможность записи видео есть
- Возможность подключения другого оборудования карты памяти microSD (до 32 ГБ); компьютерная мышь (через порт USB)
- Назначение для прикладных работ
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Цифровая камера в комплекте есть