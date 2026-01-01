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Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой
Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой

Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой

Bresser
Артикул: MTG-2553

Bresser Analyth LCD микроскоп стереоскопический цифровой. Позволяет визуально наблюдать образцы, а также фотографировать исследования и записывать их в видеоформате. Так как микроскоп дополнен кольцевым бестеневым осветителем верхнего света, он идеально подходит для выполнения точных работ. Именно такое освещение используется профессионалами. Микроскоп пригодится для изучения образцов любой степени прозрачности.

Описание

В приборе установлен 5-мегапиксельный сенсор Sony, с помощью которого можно получать изображения в качестве 1024х600 пикс. Микроскоп снабжен встроенным ЖК-экраном с большой диагональю, на котором все видно четко и ясно. Есть не только оптическое увеличение, но и цифровой зум. Удобно, что цифровыми функциями можно управлять, не прикасаясь к микроскопу – при помощи USB-мышки, которая включена в комплектацию. Благодаря этому нет риска случайного изменения настроек, ведь лишнее прикосновение к прибору может привести к смещению фокуса или нежелательному перемещению самого микроскопа в сторону.

Система светодиодного освещения состоит из классического нижнего источника света и кольцевого верхнего осветителя, который создает бестеневое освещение. Доступна настройка яркости подсветки: всего пять уровней, причем для каждого осветителя регулировка может проводиться отдельно. Также можно откорректировать резкость при помощи ручек грубой и точной фокусировки.

Микроскоп требует подключения к сети переменного тока.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, стереоскопические/инструментальные
  • Насадка наклоняемый ЖК-экран с диагональю 22,5 см
  • Увеличение, крат оптическое: 0,7–4,5с цифровым зумом: 8,2–52,7
  • Линейное поле зрения, мм 17,5х10 (на минимальном увеличении);4,7х2,5 (на максимальном увеличении)
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Фокусировка грубая и точная
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сеть переменного тока
  • Тип лампы подсветки кольцевой бестеневой осветитель из 21 светодиода
  • Число мегапикселей 5
  • Чувствительный элемент CMOS Sony IMX335 размером 1/2,8"
  • Максимальное разрешение 1024х600 пикс
  • Размер пикселя, мкм 2
  • Возможность записи видео есть
  • Возможность подключения другого оборудования карты памяти microSD (до 32 ГБ); компьютерная мышь (через порт USB)
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Цифровая камера в комплекте есть

Комплектация

  • Микроскоп с ЖК-экраном
  • Пластины предметного стола
  • USB-мышка
  • Карта microSD 16 ГБ
  • Сетевой адаптер
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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