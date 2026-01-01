Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп

Описание

Оптика микроскопа изготовлена из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Это обеспечивает максимально яркое и контрастное изображение без искажений и с правильной цветопередачей. Благодаря возможности смотреть в микроскоп двумя глазами обеспечивается зрительное восприятие объема изучаемых объектов, что в сочетании с большим рабочим расстоянием позволяет легко производить с ними необходимые манипуляции. Bresser Advance ICD 10x–160x отлично подойдет для ремонта ювелирных изделий, часов и электронных приборов, с ним можно изучать образцы минералов и горных пород, вести биологические исследования. Он также может использоваться коллекционерами для рассматривания мельчайших деталей монет, марок, документов, найдется ему применение и во многих других отраслях.

Микроскоп Bresser Advance ICD снабжен тринокулярной насадкой – она позволяет параллельно с визуальными наблюдениями вести фотофиксацию изображения или демонстрировать его на экране большой группе людей. Окуляры для визуальных наблюдений для удобства работы наклонены на 45° к вертикали и могут вращаться на 360°. Межзрачковое расстояние регулируется в широких пределах, имеется возможность диоптрийной коррекции для компенсации различной остроты зрения левого и правого глаза. Окуляры микроскопа снабжены удобными наглазниками, благодаря которым боковая засветка не отвлекает исследователя – это существенно повышает результативность работы. В комплекте поставки имеется синий светофильтр, который повышает контрастность изображения при работе с некоторыми видами объектов.

Микроскоп оснащен двумя осветителями, которые могут включаться как одновременно, так и по отдельности. Верхний предназначен для изучения предметов в отраженном свете, а нижний позволяет рассматривать полупрозрачные объекты (например, кристаллы, пластиковые детали и т. д.) в проходящем свете. В осветителях используются мощные галогенные лампы, их яркость может регулироваться, что позволяет подобрать оптимальные условия освещения для каждого объекта. Подсветка питается от электросети.

Корпус микроскопа не содержит пластиковых деталей, он полностью металлический, что обеспечивает высокую надежность и долговечность прибора. Механизм фокусировки отличается плавным ходом без рывков и люфтов. Предметный столик микроскопа снабжен контрастной пластинкой, которую можно развернуть черной или белой стороной в зависимости от цвета изучаемого объекта.

Характеристики: