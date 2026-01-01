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Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп
Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп
Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп
Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп

Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2558

 Bresser Advance ICD 10x–160x микроскоп. Высококачественный стереомикроскоп для профессионального применения. Широкий диапазон увеличений позволяет использовать его в разных отраслях, а благодаря большому рабочему расстоянию и стереоскопичному восприятию объектов с ними можно работать прямо на предметном столике. С помощью этого микроскопа можно изучать объекты в проходящем и отраженном свете. Он сочетает в себе отличное качество оптики, надежную механическую часть, удобство, функциональность и доступную цену.

Описание

Оптика микроскопа изготовлена из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Это обеспечивает максимально яркое и контрастное изображение без искажений и с правильной цветопередачей. Благодаря возможности смотреть в микроскоп двумя глазами обеспечивается зрительное восприятие объема изучаемых объектов, что в сочетании с большим рабочим расстоянием позволяет легко производить с ними необходимые манипуляции. Bresser Advance ICD 10x–160x отлично подойдет для ремонта ювелирных изделий, часов и электронных приборов, с ним можно изучать образцы минералов и горных пород, вести биологические исследования. Он также может использоваться коллекционерами для рассматривания мельчайших деталей монет, марок, документов, найдется ему применение и во многих других отраслях.

Микроскоп Bresser Advance ICD снабжен тринокулярной насадкой – она позволяет параллельно с визуальными наблюдениями вести фотофиксацию изображения или демонстрировать его на экране большой группе людей. Окуляры для визуальных наблюдений для удобства работы наклонены на 45° к вертикали и могут вращаться на 360°. Межзрачковое расстояние регулируется в широких пределах, имеется возможность диоптрийной коррекции для компенсации различной остроты зрения левого и правого глаза. Окуляры микроскопа снабжены удобными наглазниками, благодаря которым боковая засветка не отвлекает исследователя – это существенно повышает результативность работы. В комплекте поставки имеется синий светофильтр, который повышает контрастность изображения при работе с некоторыми видами объектов.

Микроскоп оснащен двумя осветителями, которые могут включаться как одновременно, так и по отдельности. Верхний предназначен для изучения предметов в отраженном свете, а нижний позволяет рассматривать полупрозрачные объекты (например, кристаллы, пластиковые детали и т. д.) в проходящем свете. В осветителях используются мощные галогенные лампы, их яркость может регулироваться, что позволяет подобрать оптимальные условия освещения для каждого объекта. Подсветка питается от электросети.

Корпус микроскопа не содержит пластиковых деталей, он полностью металлический, что обеспечивает высокую надежность и долговечность прибора. Механизм фокусировки отличается плавным ходом без рывков и люфтов. Предметный столик микроскопа снабжен контрастной пластинкой, которую можно развернуть черной или белой стороной в зависимости от цвета изучаемого объекта.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение, крат 10–160
  • Диаметр окулярной трубки, мм 30,5 мм (бинокулярная насадка);23,2 мм (третья вертикальная трубка)
  • Окуляры WF10x, WF20x
  • Объективы 1–2x
  • Рабочее расстояние, мм 28–80
  • Межзрачковое расстояние, мм 55–75
  • Предметный столик, мм стационарный, с препаратодержателями
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D ±5
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка галогенная
  • Источник питания 220/240 В
  • Светофильтры синий
  • Дополнительно стерео-зум 1х–4х
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный. 

Комплектация

  • Микроскоп: металлический корпус
  • Объектив: 1 шт.
  • Окуляры: 2 пары широкоугольных окуляров (WF10x, WF20x)
  • Диски: 2 шт х 95 мм (белый, черный)
  • Фильтр: синий
  • Резиновые наглазники
  • Защитный чехол
  • Трансформатор (вмонтирован)

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