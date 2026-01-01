images
images
images
images
images
images
images
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе
Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе

Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе

Bresser
Артикул: MTG-2544

Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе. Если ребенок в свободное от учебы время читает работы Павлова и Дарвина, любит проводить опыты в домашних условиях, то цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x станет для него настоящей находкой. С этим микроскопом можно проводить множество лабораторных исследований прямо у себя дома! Изучать готовые микропрепараты, готовить образцы для исследований, наблюдать за циклом роста артемии, а главное – сохранять все результаты наблюдений в память компьютера. Юный ученый сможет создать настоящий цифровой архив на основе собственных исследований.

Описание

Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x имеет револьверное устройство на 3 объектива и позволяет увеличивать объекты до 1024 крат. Для наблюдений можно использовать обычные окуляры (в комплекте их два) или цифровую камеру. Цифровой видеоокуляр устанавливается прямо в окулярную трубку и передает изображение с микроскопа на компьютер в режиме реального времени. Начать наблюдения можно сразу после вскрытия коробки – в комплекте поставки вы найдете набор готовых микропрепаратов. Помимо них к микроскопу прилагаются инструменты для создания образцов и инкубатор для разведения морских рачков. Ребенок сможет создать в своей комнате настоящую биологическую лабораторию и провести множество научных опытов.

Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой – двумя светодиодными лампами, размещенными над и под предметным столиком. Яркость подсветки регулируется. Можно настраивать и режимы работы подсветки: отраженный свет, проходящий свет, комбинированный вариант. Для более четкого выделения деталей и усиления контраста при наблюдениях микропрепаратов используется встроенный диск с диафрагмами.

Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x – это серьезный оптический прибор, который требует внимательного и бережного отношения. Поэтому в комплекте поставки вы найдете мягкий чехол, который защитит микроскоп от домашней пыли, и прочный кейс для транспортировки. В кейс помещается не только микроскоп, но и все прилагаемые аксессуары.

Цифровой окуляр и программное обеспечение для него также есть в комплекте.

Характеристики:

  • Биологический микроскоп для хобби и учебы
  • Цифровой окуляр (разрешение 640х480 пикс)
  • Увеличение: 40–1024х
  • Набор для опытов и инструменты в комплекте
  • Удобный кейс для транспортировки и пылезащитный чехол
  • Две яркие светодиодные подсветки с регулировкой яркости
  • Линза Барлоу 1,6х
  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–1024
  • Окуляры WF10x, WF16x
  • видеоокуляр (разрешение: 640х480 пикс)
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания USB-кабель
  • Питание от батареек/аккумулятора 1,5 В
  • Светофильтры есть, диск с диафрагмами
  • Дополнительно набор для опытов в комплектеПО, драйверы в комплекте
  • Системные требования Windows XP/Vista/7/8, процессор 2 ГГц, 1 Гб RAM, 4 Гб свободного места на жестком диске, порт USB 2.0, CD/DVD-Rom
  • Уровень пользователя для начинающих
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Цифровая камера в комплекте есть
  • В комплекте кейс.

Комплектация

  • Микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x
  • Объективы: 4х, 10х, 40х
  • Окуляры: WF10х, WF16х
  • Линза Барлоу 1,6х
  • Диск с цветными фильтрами
  • Видеоокуляр (USB-окуляр)
  • 5 микропрепаратов
  • 5 предметных стекол
  • 10 покровных стекол
  • Коробочка для хранения стекол и микропрепаратов
  • Пипетка
  • Пинцет
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Микротом
  • Флаконы с препаратами: дрожжи, морская соль, артемия, смола (для изготовления препаратов)
  • Диск с программным обеспечением
  • Пылезащитный чехол
  • Кейс для транспортировки и хранения
  • Батарейки: 3 шт. типа АА
  • Инструкция по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Profoto B10
Profoto B10
Освещение темного цвета кожи. 7 техник видеосъемки
Освещение темного цвета кожи. 7 техник видеосъемки
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Леди Клементина
Леди Клементина
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.