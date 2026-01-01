Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе

Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x имеет револьверное устройство на 3 объектива и позволяет увеличивать объекты до 1024 крат. Для наблюдений можно использовать обычные окуляры (в комплекте их два) или цифровую камеру. Цифровой видеоокуляр устанавливается прямо в окулярную трубку и передает изображение с микроскопа на компьютер в режиме реального времени. Начать наблюдения можно сразу после вскрытия коробки – в комплекте поставки вы найдете набор готовых микропрепаратов. Помимо них к микроскопу прилагаются инструменты для создания образцов и инкубатор для разведения морских рачков. Ребенок сможет создать в своей комнате настоящую биологическую лабораторию и провести множество научных опытов.
Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой – двумя светодиодными лампами, размещенными над и под предметным столиком. Яркость подсветки регулируется. Можно настраивать и режимы работы подсветки: отраженный свет, проходящий свет, комбинированный вариант. Для более четкого выделения деталей и усиления контраста при наблюдениях микропрепаратов используется встроенный диск с диафрагмами.
Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x – это серьезный оптический прибор, который требует внимательного и бережного отношения. Поэтому в комплекте поставки вы найдете мягкий чехол, который защитит микроскоп от домашней пыли, и прочный кейс для транспортировки. В кейс помещается не только микроскоп, но и все прилагаемые аксессуары.
Цифровой окуляр и программное обеспечение для него также есть в комплекте.
Характеристики:
- Биологический микроскоп для хобби и учебы
- Цифровой окуляр (разрешение 640х480 пикс)
- Увеличение: 40–1024х
- Набор для опытов и инструменты в комплекте
- Удобный кейс для транспортировки и пылезащитный чехол
- Две яркие светодиодные подсветки с регулировкой яркости
- Линза Барлоу 1,6х
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Увеличение, крат 40–1024
- Окуляры WF10x, WF16x
- видеоокуляр (разрешение: 640х480 пикс)
- Объективы 4х, 10х, 40х
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания USB-кабель
- Питание от батареек/аккумулятора 1,5 В
- Светофильтры есть, диск с диафрагмами
- Дополнительно набор для опытов в комплектеПО, драйверы в комплекте
- Системные требования Windows XP/Vista/7/8, процессор 2 ГГц, 1 Гб RAM, 4 Гб свободного места на жестком диске, порт USB 2.0, CD/DVD-Rom
- Уровень пользователя для начинающих
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Цифровая камера в комплекте есть
- В комплекте кейс.