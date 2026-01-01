Bresser 40–1024x микроскоп в кейсе

Описание

Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x имеет револьверное устройство на 3 объектива и позволяет увеличивать объекты до 1024 крат. Для наблюдений можно использовать обычные окуляры (в комплекте их два) или цифровую камеру. Цифровой видеоокуляр устанавливается прямо в окулярную трубку и передает изображение с микроскопа на компьютер в режиме реального времени. Начать наблюдения можно сразу после вскрытия коробки – в комплекте поставки вы найдете набор готовых микропрепаратов. Помимо них к микроскопу прилагаются инструменты для создания образцов и инкубатор для разведения морских рачков. Ребенок сможет создать в своей комнате настоящую биологическую лабораторию и провести множество научных опытов.

Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой – двумя светодиодными лампами, размещенными над и под предметным столиком. Яркость подсветки регулируется. Можно настраивать и режимы работы подсветки: отраженный свет, проходящий свет, комбинированный вариант. Для более четкого выделения деталей и усиления контраста при наблюдениях микропрепаратов используется встроенный диск с диафрагмами.

Цифровой микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x – это серьезный оптический прибор, который требует внимательного и бережного отношения. Поэтому в комплекте поставки вы найдете мягкий чехол, который защитит микроскоп от домашней пыли, и прочный кейс для транспортировки. В кейс помещается не только микроскоп, но и все прилагаемые аксессуары.

Цифровой окуляр и программное обеспечение для него также есть в комплекте.

Характеристики: