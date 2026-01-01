Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный

Подходит для туризма, спорта, охоты и отдыха.
Винтовое отверстие 1/4'', расположенное между двумя объективами бинокля и скрытое заглушкой, позволяет устанавливать наблюдательный прибор на штатив.
Характеристики:
- Увеличение 8-18 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики оптическое стекло ВК-7
- Покрытие линзы - трудноистираемое многослойное оптическое просветление элементов (MC)
- Диаметр объектива (апература) - 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 - 2,2 мм
- Реальный угол зрения 5,8 - 2,2 градуса
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 101 - 38 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Диапазон рабочей температуры –15...+45 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Размер 17.9х157х6.5 см
- Вес 0,8 кг