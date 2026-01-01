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Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный
Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный
Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный
Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный

Veber ZOOM 8-18x40 бинокль черный

Veber
Артикул: OLE-1067

Полевой бинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Увеличение от 8 до 18 крат. Апература 40 мм. Оптическая схема построена на базе Porro-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз из стекла ВК-7. Брызгонепроницаемый корпус с защитным резиновым покрытием. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная центральная фокусировка. 

Описание

Подходит для туризма, спорта, охоты и отдыха.

Винтовое отверстие 1/4'', расположенное между двумя объективами бинокля и скрытое заглушкой, позволяет устанавливать наблюдательный прибор на штатив. 

Характеристики:

  • Увеличение 8-18 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики оптическое стекло ВК-7
  • Покрытие линзы - трудноистираемое многослойное оптическое просветление элементов (MC)
  • Диаметр объектива (апература) - 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 - 2,2 мм
  • Реальный угол зрения 5,8 - 2,2 градуса
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 101 - 38 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D 
  • Диапазон рабочей температуры –15...+45 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу  - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Размер 17.9х157х6.5 см
  • Вес 0,8 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40
  • Сумка
  • Крышки для объективов и окуляров
  • Ремень шейный
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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