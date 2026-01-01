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Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный
Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный
Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный
Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный
Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный
Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный

Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный

Veber
Артикул: OLE-1112

Влагозащищенный бинокль с зуммированием. Апература 50 мм, увеличение с 10 до 22 крат. Оптическая схема построена на базе Porro-призм из оптического стекла ВаК-4. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Металлический корпус обклеен плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки.

Описание

Характеристики:

  • Увеличение 10-22 крат
  • Тип призмы Porro
  • Оптическое просветление FMC
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5-2,3 мм
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 66 м
  • Размер 182х195х65 мм
  • Вес 0,894 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Мягкий футляр
  • Крыши объективов 2 шт
  • Крышки окуляров 2 шт
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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