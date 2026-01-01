Veber ZOOM 10-22x50 бинокль черный

Характеристики:
- Увеличение 10-22 крат
- Тип призмы Porro
- Оптическое просветление FMC
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 5-2,3 мм
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 66 м
- Размер 182х195х65 мм
- Вес 0,894 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Влагозащищенный бинокль с зуммированием. Апература 50 мм, увеличение с 10 до 22 крат. Оптическая схема построена на базе Porro-призм из оптического стекла ВаК-4. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Металлический корпус обклеен плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки.
Характеристики:
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