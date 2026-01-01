Veber Winger 8х40 RFС800 бинокль с лазерным дальномером

Описание

Бинокль Veber Winger 8х40 RFС800 с лазерным дальномером подойдет для охотников, спортсменов, поисковиков, путешественников, желающих проводить наблюдения и делать замеры одновременно.

Влагозащищенная конструкция корпуса позволяет пользоваться прибором в неблагоприятных погодных условиях. Бинокль, к примеру, может использоваться при проведении спасательных работ или охраны периметра.

Туристы и любители активного отдыха также оценят режим электронного компаса.

При производстве линз бинокля использовалась технология полного многослойного просветляющего покрытия всех оптических элементов (FMC).

Просветляющее покрытие уменьшает световые потери при прохождении через оптический канал. В результате чего изображение в окулярах яркое и контрастное, в естественных, реалистичных цветах.

В дальномере используется безопасный лазерный излучатель 1 класса, который выдает невидимый для зрения луч с длиной волны излучения 905нм, при помощи которого дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 1 до 800 метров.

Увеличение 8х, диаметр объективов 40 мм, оптическое просветление FMC, ЖК-дисплей в правом окуляре. Измерение дальности до 800 м. Режимы: измерение дальности, угла, высоты, режим сканирования. Питание от съемного аккумулятора. Пылевлагозащищенный обрезиненный корпус. Сумка для транспортировки в комплекте.

Характеристики: