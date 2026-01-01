images
images
images
images
images
images
images
images
images
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber
Артикул: MTG-2834

Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером. Бинокль с восьмикратным увеличением и встроенным лазерным дальномером. Устройство позволяет хорошо разглядеть наблюдаемый объект и произвести замеры дальности, угла и высоты наблюдения (в т.ч. в режиме сканирования). Полученные измерения выводятся на экран в правом окуляре прибора.

Описание

Бинокль подойдет для охотников, спортсменов, туристов и поисковиков, желающих одновременно проводить наблюдения и делать замеры. Встроенный режим электронного компаса позволит с легкостью ориентироваться на местности.

Влагозащищенная конструкция корпуса дает возможность пользоваться прибором в неблагоприятных погодных условиях.

Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.

В дальномере используется безопасный лазерный излучатель 1 класса, который выдает невидимый для зрения луч с длиной волны излучения 905нм. При помощи него дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 1 до 600 метров и (±2 метра) дистанцию до 1000 метров.

Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.

При нажатии на кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.

При нажатии на другую кнопку меняются единицы измерения (метры/ярды) и включается режим компаса: на экране дисплея отображается азимут, помогающий сориентироваться на местности.

Для экономии заряда батареи приблизительно через 30 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.

Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.

Окуляры бинокля оснащены резиновыми наглазниками, которые могут заворачиваться, чтобы наблюдатели в очках также могли пользоваться устройством.

Расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека. Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 70 мм.

Бинокль может устанавливаться на штатив, для чего в передней части корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4'' под завинчивающейся крышкой. Стационарная установка бинокля особенно пригодится для проведения длительных наблюдений и на больших дистанциях, чтобы снять нагрузку с глаз пользователя и разгрузить руки.

Для питания дисплея в комплектацию бинокля входит батарейка CR2 (3.0В). Также с прибором совместимы Li-ion аккумуляторные батарейки CR2 (3.0В) / RCR2 (3.7В), которые приобретаются отдельно.

Характеристики:

  • Увеличение 8х
  • Диаметр объективов 40 мм
  • Размер выходного зрачка 4.65 мм
  • Удаление выходного зрачка 17 мм
  • Тип фокусировки раздельная
  • Минимальное расстояние фокусировки 2 м
  • Оптическое просветление FMC
  • Поле зрения 8°
  • Дисплей LCD дисплей
  • Диапазон измерения дальности 1 … 1000 м
  • Единицы измерения расстояния Метры / ярды
  • Точность измерения ±1 м (до 600 м) ±2 м (до 1000 м)
  • Режимы работы/функции дальномер: дальность/высота/угол ±89°режим компаса: азимут
  • Режим непрерывного измерения есть
  • Прицельная марка светодиодная
  • Класс лазера класс 1
  • Длина волны излучения 905нм
  • Питание батарейка CR2 (3.0В)
  • Время автоотключения Около 30 с
  • Пылевлагозащищенный корпус да
  • Материал корпуса Поликарбонат + стеклопластик
  • Температура воздуха при эксплуатации -10°С…50°С
  • Размеры 180х148х68 мм
  • Вес 950 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером
  • Батарейка питания
  • Крышки объективов
  • Шейный ремешок
  • Сумка для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Себастьян Салгаду
Себастьян Салгаду
Руи Палья и его стрит-фотографии в стиле португальского фаду
Руи Палья и его стрит-фотографии в стиле португальского фаду
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.