Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером

Бинокль подойдет для охотников, спортсменов, туристов и поисковиков, желающих одновременно проводить наблюдения и делать замеры. Встроенный режим электронного компаса позволит с легкостью ориентироваться на местности.
Влагозащищенная конструкция корпуса дает возможность пользоваться прибором в неблагоприятных погодных условиях.
Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.
В дальномере используется безопасный лазерный излучатель 1 класса, который выдает невидимый для зрения луч с длиной волны излучения 905нм. При помощи него дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 1 до 600 метров и (±2 метра) дистанцию до 1000 метров.
Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.
При нажатии на кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.
При нажатии на другую кнопку меняются единицы измерения (метры/ярды) и включается режим компаса: на экране дисплея отображается азимут, помогающий сориентироваться на местности.
Для экономии заряда батареи приблизительно через 30 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.
Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.
Окуляры бинокля оснащены резиновыми наглазниками, которые могут заворачиваться, чтобы наблюдатели в очках также могли пользоваться устройством.
Расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека. Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 70 мм.
Бинокль может устанавливаться на штатив, для чего в передней части корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4'' под завинчивающейся крышкой. Стационарная установка бинокля особенно пригодится для проведения длительных наблюдений и на больших дистанциях, чтобы снять нагрузку с глаз пользователя и разгрузить руки.
Для питания дисплея в комплектацию бинокля входит батарейка CR2 (3.0В). Также с прибором совместимы Li-ion аккумуляторные батарейки CR2 (3.0В) / RCR2 (3.7В), которые приобретаются отдельно.
Характеристики:
- Увеличение 8х
- Диаметр объективов 40 мм
- Размер выходного зрачка 4.65 мм
- Удаление выходного зрачка 17 мм
- Тип фокусировки раздельная
- Минимальное расстояние фокусировки 2 м
- Оптическое просветление FMC
- Поле зрения 8°
- Дисплей LCD дисплей
- Диапазон измерения дальности 1 … 1000 м
- Единицы измерения расстояния Метры / ярды
- Точность измерения ±1 м (до 600 м) ±2 м (до 1000 м)
- Режимы работы/функции дальномер: дальность/высота/угол ±89°режим компаса: азимут
- Режим непрерывного измерения есть
- Прицельная марка светодиодная
- Класс лазера класс 1
- Длина волны излучения 905нм
- Питание батарейка CR2 (3.0В)
- Время автоотключения Около 30 с
- Пылевлагозащищенный корпус да
- Материал корпуса Поликарбонат + стеклопластик
- Температура воздуха при эксплуатации -10°С…50°С
- Размеры 180х148х68 мм
- Вес 950 г