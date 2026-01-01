Veber Winger 8х40 RFС1000 бинокль с лазерным дальномером

Описание

Бинокль подойдет для охотников, спортсменов, туристов и поисковиков, желающих одновременно проводить наблюдения и делать замеры. Встроенный режим электронного компаса позволит с легкостью ориентироваться на местности.

Влагозащищенная конструкция корпуса дает возможность пользоваться прибором в неблагоприятных погодных условиях.

Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.

В дальномере используется безопасный лазерный излучатель 1 класса, который выдает невидимый для зрения луч с длиной волны излучения 905нм. При помощи него дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 1 до 600 метров и (±2 метра) дистанцию до 1000 метров.

Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.

При нажатии на кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.

При нажатии на другую кнопку меняются единицы измерения (метры/ярды) и включается режим компаса: на экране дисплея отображается азимут, помогающий сориентироваться на местности.

Для экономии заряда батареи приблизительно через 30 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.

Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.

Окуляры бинокля оснащены резиновыми наглазниками, которые могут заворачиваться, чтобы наблюдатели в очках также могли пользоваться устройством.

Расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека. Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 70 мм.

Бинокль может устанавливаться на штатив, для чего в передней части корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4'' под завинчивающейся крышкой. Стационарная установка бинокля особенно пригодится для проведения длительных наблюдений и на больших дистанциях, чтобы снять нагрузку с глаз пользователя и разгрузить руки.

Для питания дисплея в комплектацию бинокля входит батарейка CR2 (3.0В). Также с прибором совместимы Li-ion аккумуляторные батарейки CR2 (3.0В) / RCR2 (3.7В), которые приобретаются отдельно.

Характеристики: