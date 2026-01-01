Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером

Бинокль с возможностью измерений на больших расстояниях (до 1000 м) может использоваться туристами, поисковиками или охотниками: интуитивно понятный интерфейс, компактные размеры и небольшой вес, а также встроенный дальномер позволят без труда провести нужные замеры в полевых условиях.
Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.
Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.
При нажатии на большую кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.
При нажатии на кнопку переключения режимов работы меняются следующие функции: режим «поиск флажка», режим «от точки до точки», режимы «на склоне», режим «от точки до точки по вертикали», режим «туман/дождь».
Нажатие на узкую прямоугольную кнопку меняет единицы измерения (метры/ярды).
Ползунок на правой боковой части бинокля в положении SLOPE включает режимы угловых измерений. В выключенном положении работают функции замера дальности по прямой и поиск флажка.
Для экономии заряда батареи приблизительно через 16 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.
Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.
Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 74 мм.
Бинокль питается от встроенного Li-ion аккумулятора, который заряжается через стандартное зарядное устройство напряжением 5В 2А и кабель USB Type-C.
Veber Winger 6х22 RF1000 можно зафиксировать на руке с помощью кистевого ремня, который крепится через проушину для ремешка на корпусе бинокля.
Кейс для хранения и транспортировки может крепиться к ремню через лямку (на задней стенке кейса) или к сумке с помощью карабина. Встроенный резиновый ремешок позволит также закрепить кейс на кисти руки или дополнительно зафиксировать закрытое положение сумки с помощью сферической фурнитуры.
Характеристики:
- Увеличение 6х
- Диаметр объективов 22 мм
- Размер выходного зрачка 3.7 мм
- Тип фокусировки раздельная
- Минимальное расстояние фокусировки 2 м
- Оптическое просветление FMC
- Поле зрения 7.5°
- Дисплей LCD дисплей
- Диапазон измерения дальности 1 … 1000 м
- Единицы измерения расстояния Метры / ярды
- Точность измерения ±0.5 м
- Режимы работы/функции Режим поиска флажка + сигнал вибрацией
- Режим измерения уклона Авто высота Авто дистанция Расстояние от точки до точки Высота по вертикали от точки до точки Измерение скорости Приоритет дальних целей (при дожде, тумане)
- Режим непрерывного измерения есть
- Прицельная марка Светодиодная
- Класс лазера класс 1
- Длина волны излучения 905нм
- Питание Встроенный аккумулятор, зарядка через USB Type-C 5В 2А
- Время автоотключения Около 16 с
- Пылевлагозащищита Есть
- Материал корпуса Алюминиевый сплав + АБС-пластик
- Температура воздуха при эксплуатации -10°С…40°С
- Размеры ДШВ 113х99х39 мм
- Вес 385 г