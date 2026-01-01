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Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber
Артикул: MTG-2833

Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером. Бинокль с шестикратным увеличением и встроенным многофункциональным лазерным дальномером. Устройство позволяет хорошо разглядеть наблюдаемый объект и произвести замеры дальности, угла и высоты наблюдения (в т.ч. в режиме сканирования), а также измерить скорость и расстояние от точки до точки. Полученные измерения выводятся на экран в правом окуляре прибора.

Описание

Бинокль с возможностью измерений на больших расстояниях (до 1000 м) может использоваться туристами, поисковиками или охотниками: интуитивно понятный интерфейс, компактные размеры и небольшой вес, а также встроенный дальномер позволят без труда провести нужные замеры в полевых условиях.

Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.

Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.

При нажатии на большую кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.

При нажатии на кнопку переключения режимов работы меняются следующие функции: режим «поиск флажка», режим «от точки до точки», режимы «на склоне», режим «от точки до точки по вертикали», режим «туман/дождь».

Нажатие на узкую прямоугольную кнопку меняет единицы измерения (метры/ярды).

Ползунок на правой боковой части бинокля в положении SLOPE включает режимы угловых измерений. В выключенном положении работают функции замера дальности по прямой и поиск флажка.

Для экономии заряда батареи приблизительно через 16 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.

Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.

Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 74 мм.

Бинокль питается от встроенного Li-ion аккумулятора, который заряжается через стандартное зарядное устройство напряжением 5В 2А и кабель USB Type-C.

Veber Winger 6х22 RF1000 можно зафиксировать на руке с помощью кистевого ремня, который крепится через проушину для ремешка на корпусе бинокля.

Кейс для хранения и транспортировки может крепиться к ремню через лямку (на задней стенке кейса) или к сумке с помощью карабина. Встроенный резиновый ремешок позволит также закрепить кейс на кисти руки или дополнительно зафиксировать закрытое положение сумки с помощью сферической фурнитуры.

Характеристики:

  • Увеличение 6х
  • Диаметр объективов 22 мм
  • Размер выходного зрачка 3.7 мм
  • Тип фокусировки раздельная
  • Минимальное расстояние фокусировки 2 м
  • Оптическое просветление FMC
  • Поле зрения 7.5°
  • Дисплей LCD дисплей
  • Диапазон измерения дальности 1 … 1000 м
  • Единицы измерения расстояния Метры / ярды
  • Точность измерения ±0.5 м
  • Режимы работы/функции Режим поиска флажка + сигнал вибрацией
  • Режим измерения уклона Авто высота Авто дистанция Расстояние от точки до точки Высота по вертикали от точки до точки Измерение скорости Приоритет дальних целей (при дожде, тумане)
  • Режим непрерывного измерения есть
  • Прицельная марка Светодиодная
  • Класс лазера класс 1
  • Длина волны излучения 905нм
  • Питание Встроенный аккумулятор, зарядка через USB Type-C 5В 2А
  • Время автоотключения Около 16 с
  • Пылевлагозащищита Есть
  • Материал корпуса Алюминиевый сплав + АБС-пластик
  • Температура воздуха при эксплуатации -10°С…40°С
  • Размеры ДШВ 113х99х39 мм
  • Вес 385 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Winger 6х22 RF1000 с лазерным дальномером
  • Кейс для хранения
  • Ремень кистевой
  • Карабин
  • USB провод
  • Ткань для очистки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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