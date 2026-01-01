Veber Winger 6х22 RF1000 бинокль с лазерным дальномером

Описание

Бинокль с возможностью измерений на больших расстояниях (до 1000 м) может использоваться туристами, поисковиками или охотниками: интуитивно понятный интерфейс, компактные размеры и небольшой вес, а также встроенный дальномер позволят без труда провести нужные замеры в полевых условиях.

Линзы бинокля имеют многослойное просветление всех оптических элементов (FMC), благодаря чему коэффициент светопропускания составляет более 90%, и передаваемое в окулярах изображение яркое, контрастное и в естественных цветах.

Многофункциональные кнопки управления находятся в верхней части корпуса и удобно расположены под правой рукой.

При нажатии на большую кнопку питания в правом окуляре включается дисплей, при повторном нажатии происходит замер дальности, угла и высоты. При зажатии кнопки питания включается режим сканирования: во время перемещения бинокля относительно цели, показания дальности будут пересчитываться непрерывно.

При нажатии на кнопку переключения режимов работы меняются следующие функции: режим «поиск флажка», режим «от точки до точки», режимы «на склоне», режим «от точки до точки по вертикали», режим «туман/дождь».

Нажатие на узкую прямоугольную кнопку меняет единицы измерения (метры/ярды).

Ползунок на правой боковой части бинокля в положении SLOPE включает режимы угловых измерений. В выключенном положении работают функции замера дальности по прямой и поиск флажка.

Для экономии заряда батареи приблизительно через 16 секунд после последнего действия питание прибора отключается и изображение сетки пропадает.

Резкость изображения регулируется раздельно при помощи колец фокусировки, расположенных на окулярах бинокля, как это принято в биноклях армейских модификаций.

Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля производится настройка межосевого расстояния в пределах от 56 до 74 мм.

Бинокль питается от встроенного Li-ion аккумулятора, который заряжается через стандартное зарядное устройство напряжением 5В 2А и кабель USB Type-C.

Veber Winger 6х22 RF1000 можно зафиксировать на руке с помощью кистевого ремня, который крепится через проушину для ремешка на корпусе бинокля.

Кейс для хранения и транспортировки может крепиться к ремню через лямку (на задней стенке кейса) или к сумке с помощью карабина. Встроенный резиновый ремешок позволит также закрепить кейс на кисти руки или дополнительно зафиксировать закрытое положение сумки с помощью сферической фурнитуры.

Характеристики: