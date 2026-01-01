Veber SU-35 8x22 бинокль

Описание

Универсальный компактный бинокль Veber SU-35 8x22 носит гордое имя и стилизован под российский сверхманевренный истребитель. Veber SU-35 8x22 будет уместен и в турпоходе, на загородной прогулке, а также в качестве сувенира или подарка для людей, чья жизнь связана с авиацией.

Увеличение 8х, диаметр объектива 22 мм. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Имеет оригинальное устройство механизма фокусировки – резкость настраивается независимо для правого и левого глаза рычагами, расположенными снизу под окулярами. В мост бинокля встроена лазерная указка, кнопка включения расположена на заднем торце моста.

Характеристики: