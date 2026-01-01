Veber SU-35 8x22 бинокль

Универсальный компактный бинокль Veber SU-35 8x22 носит гордое имя и стилизован под российский сверхманевренный истребитель. Veber SU-35 8x22 будет уместен и в турпоходе, на загородной прогулке, а также в качестве сувенира или подарка для людей, чья жизнь связана с авиацией.
Увеличение 8х, диаметр объектива 22 мм. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Имеет оригинальное устройство механизма фокусировки – резкость настраивается независимо для правого и левого глаза рычагами, расположенными снизу под окулярами. В мост бинокля встроена лазерная указка, кнопка включения расположена на заднем торце моста.
Характеристики:
- Увеличение х8
- Диаметр объектива 22 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,75 мм
- Поле зрения на расстоянии 1000 м 144 м
- Ближняя дистанция фокусировки 3,5 м
- Тип призмы Porro
- Источник питания лазера батарея AG5 (393) 3 шт.
- Напряжение питания 4,5 В
- Размеры (ДШВ) 99х111х45 мм
- Вес 165 г