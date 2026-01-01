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Veber SU-35 8x22 бинокль
Veber SU-35 8x22 бинокль
Veber SU-35 8x22 бинокль
Veber SU-35 8x22 бинокль
Veber SU-35 8x22 бинокль
Veber SU-35 8x22 бинокль

Veber SU-35 8x22 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2818

Veber SU-35 8x22 бинокль. Универсальный компактный бинокль с увеличением 8х и диаметром объектива 22 мм, стилизован под российский истребитель.

Описание

Универсальный компактный бинокль Veber SU-35 8x22 носит гордое имя и стилизован под российский сверхманевренный истребитель. Veber SU-35 8x22 будет уместен и в турпоходе, на загородной прогулке, а также в качестве сувенира или подарка для людей, чья жизнь связана с авиацией.

Увеличение 8х, диаметр объектива 22 мм. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Имеет оригинальное устройство механизма фокусировки – резкость настраивается независимо для правого и левого глаза рычагами, расположенными снизу под окулярами. В мост бинокля встроена лазерная указка, кнопка включения расположена на заднем торце моста.

Характеристики:

  • Увеличение х8
  • Диаметр объектива 22 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,75 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м 144 м
  • Ближняя дистанция фокусировки 3,5 м
  • Тип призмы Porro
  • Источник питания лазера батарея AG5 (393) 3 шт.
  • Напряжение питания 4,5 В
  • Размеры (ДШВ) 99х111х45 мм
  • Вес 165 г

Комплектация

  • Бинокль Veber SU-35 8x22
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для оптики
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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