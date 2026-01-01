Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 бинокль

Описание

Бинокль обладает достоинством конструкции с призмами Roof – компактным корпусом, и при этом имеет увеличение 8-15х которое превышает увеличение любого обычного бинокля SPUTNIK.

Это преимущество оценят туристы, охотники и просто любители долгих пеших прогулок в лесу или горах, для которых имеет значение небольшие размеры бинокля и возможность наблюдать объекты на небольшом расстоянии и в отдалении.



Призмы бинокля изготовлены из оптического стекла ВК7 с многослойным просветляющим покрытием FMC, дают яркое контрастное изображение даже в условиях плохой видимости, например, в сумерках.

Объективы с линзами диаметром 42 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. Окуляры с увеличенным диаметром линз 21 мм имеют высокую разрешающую способность. Благодаря этому, в целом, общее качество картинки прибора выше, чем у биноклей того же класса.



Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up выдвигаются, чтобы обеспечить комфортное наблюдение. Если оставить наглазники в начальном положении – в бинокль будет удобно смотреть человеку в очках (обычных или солнцезащитных).

Увеличение бинокля изменяется при помощи зуммирующих колец, расположенных на каждом из окуляров. Размер увеличения отслеживается по шкалам, на которых нанесены значение увеличения – 8х, 12х, 15х. После изменения увеличения может понадобиться подфокусировка резкости изображения.

Металлическое кольцо центральной фокусировки находится между оптическими трубами бинокля и позволяет быстро сфокусироваться на объекте на дистанции от 2.5 метров. Кольцо диоптрийной подстройки на правом окуляре помогают отрегулировать резкость в случаях индивидуальных особенностей зрения, к примеру когда «диоптрии» глаз человека отличаются.



Отделка корпуса резиной делает бинокль устойчивым к повреждениям и попаданию влаги. Нейтральный серый цвет будет незаметен при наблюдениях в любых условиях окружающей среды.

Отверстие с резьбой 1/4 дюйма позволит установить бинокль на штатив через дополнительно приобретаемый адаптер и вести длительное наблюдение, избегая шевелений.

Чтобы предотвратить попадание пыли и брызг на оптику в комплекте идут защитные не теряемые крышки линз и сдвоенная крышка окуляров, прикрепляющаяся к корпусу бинокля при помощи шейного ремешка. Брызгозащитный чехол с клапаном на «липучке» позволит не думать о безопасности бинокля пока он с вами.

Характеристики: