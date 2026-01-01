Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль

Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50 — это универсальный бинокль с переменным увеличением, предназначенный для туризма, охоты, наблюдения за дикой природой и спортивными мероприятиями. Модель сочетает в себе компактный корпус с призмами Roof и высокое качество оптики, позволяющее вести наблюдения как на близком, так и на дальнем расстоянии.
Основные характеристики
- Увеличение 10-20х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 5.0–2.5 мм
- Диаметр окуляров 21 мм
- Угловое поле зрения 4.3– 2.5°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 78–52 м
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Zoom есть
- Межзрачковое расстояние 58-76 мм
- Тип призмы Roof
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
- Цвет серый
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 19.1х13.5х6.5 см
- Вес 0.8 кг
Оптическая система и качество изображения
Бинокль оснащен объективами диаметром 50 мм и окулярами с увеличенным диаметром линз 21 мм, что обеспечивает высокую разрешающую способность и яркость изображения. Призмы из стекла BK7 с многослойным просветлением FMC дают контрастную картинку даже в условиях плохой освещенности. Переменное увеличение регулируется кольцами на окулярах, а шкала позволяет отслеживать выбранное значение.
Конструкция и удобство использования
Корпус бинокля имеет резиновое покрытие, которое защищает его от механических повреждений и влаги. Поворотно-выдвижные наглазники (twist-up) обеспечивают комфортное наблюдение как для пользователей в очках, так и без них. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция на правом окуляре помогают точно настроить резкость. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма позволяет установить бинокль на штатив через дополнительный адаптер.
Для чего используется
Благодаря переменному увеличению, бинокль Veber SPUTNIK ZOOM является универсальным инструментом для различных ситуаций:
- Туризм и походы: Компактность и легкость.
- Охота и наблюдение за животными: Возможность приближать удаленные объекты.
- Спортивные мероприятия: Широкий диапазон увеличения для слежения за динамикой.
- Наблюдения в полевых условиях: Прочный и влагозащищенный корпус.