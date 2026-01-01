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Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль
Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль

Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2816

Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль. Настраиваемое увеличение 10–20х, диаметр объектива 50 мм, призмы roof из оптического стекла ВК7, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, межзрачковое расстояние 56–76 мм, линейное поле зрения 78–52 м на дистанции 1000 м. Оптическое просветление FMC. Чехол в комплекте.

Описание

Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50

Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50 — это универсальный бинокль с переменным увеличением, предназначенный для туризма, охоты, наблюдения за дикой природой и спортивными мероприятиями. Модель сочетает в себе компактный корпус с призмами Roof и высокое качество оптики, позволяющее вести наблюдения как на близком, так и на дальнем расстоянии.

Основные характеристики

  • Увеличение 10-20х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5.0–2.5 мм
  • Диаметр окуляров 21 мм
  • Угловое поле зрения 4.3– 2.5°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 78–52 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Zoom есть
  • Межзрачковое расстояние 58-76 мм
  • Тип призмы Roof
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
  • Цвет серый
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 19.1х13.5х6.5 см
  • Вес 0.8 кг

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен объективами диаметром 50 мм и окулярами с увеличенным диаметром линз 21 мм, что обеспечивает высокую разрешающую способность и яркость изображения. Призмы из стекла BK7 с многослойным просветлением FMC дают контрастную картинку даже в условиях плохой освещенности. Переменное увеличение регулируется кольцами на окулярах, а шкала позволяет отслеживать выбранное значение.

Конструкция и удобство использования

Корпус бинокля имеет резиновое покрытие, которое защищает его от механических повреждений и влаги. Поворотно-выдвижные наглазники (twist-up) обеспечивают комфортное наблюдение как для пользователей в очках, так и без них. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция на правом окуляре помогают точно настроить резкость. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма позволяет установить бинокль на штатив через дополнительный адаптер.

Для чего используется

Благодаря переменному увеличению, бинокль Veber SPUTNIK ZOOM является универсальным инструментом для различных ситуаций:

  • Туризм и походы: Компактность и легкость.
  • Охота и наблюдение за животными: Возможность приближать удаленные объекты.
  • Спортивные мероприятия: Широкий диапазон увеличения для слежения за динамикой.
  • Наблюдения в полевых условиях: Прочный и влагозащищенный корпус.

Комплектация

  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50 — 1 шт.
  • Шейный ремешок — 1 шт.
  • Крышки для объективов — 2 шт.
  • Сдвоенная крышка для окуляров — 1 шт.
  • Салфетка для чистки оптики — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт.

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