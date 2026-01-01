Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 бинокль

Описание

Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50

Veber SPUTNIK ZOOM 10-20x50 — это универсальный бинокль с переменным увеличением, предназначенный для туризма, охоты, наблюдения за дикой природой и спортивными мероприятиями. Модель сочетает в себе компактный корпус с призмами Roof и высокое качество оптики, позволяющее вести наблюдения как на близком, так и на дальнем расстоянии.

Основные характеристики

Увеличение 10-20х

Диаметр объектива 50 мм

Диаметр выходного зрачка 5.0–2.5 мм

Диаметр окуляров 21 мм

Угловое поле зрения 4.3– 2.5°

Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 78–52 м

Минимальная дистанция фокусировки 8 м

Zoom есть

Межзрачковое расстояние 58-76 мм

Тип призмы Roof

Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C

Цвет серый

Материал отделки корпуса резина

Размеры 19.1х13.5х6.5 см

Вес 0.8 кг

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен объективами диаметром 50 мм и окулярами с увеличенным диаметром линз 21 мм, что обеспечивает высокую разрешающую способность и яркость изображения. Призмы из стекла BK7 с многослойным просветлением FMC дают контрастную картинку даже в условиях плохой освещенности. Переменное увеличение регулируется кольцами на окулярах, а шкала позволяет отслеживать выбранное значение.

Конструкция и удобство использования

Корпус бинокля имеет резиновое покрытие, которое защищает его от механических повреждений и влаги. Поворотно-выдвижные наглазники (twist-up) обеспечивают комфортное наблюдение как для пользователей в очках, так и без них. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция на правом окуляре помогают точно настроить резкость. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма позволяет установить бинокль на штатив через дополнительный адаптер.

Для чего используется

Благодаря переменному увеличению, бинокль Veber SPUTNIK ZOOM является универсальным инструментом для различных ситуаций: