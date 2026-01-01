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Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль
Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль

Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2815

Veber SPUTNIK D 8х42 бинокль. Лимитированная серия «Донбасс». Очень крепкий и очень надежный. Увеличение 8х, диаметр объектива 42 мм, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, съемные наглазники против боковой засветки, уникальная конструкция диоптрической коррекции, линейное поле зрения 105 м на дистанции 1000 м. Просветление FMC. Обрезиненный влагозащищенный корпус.

Описание

Veber SPUTNIK D 8х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 8х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы

Бинокли SPUTNIK D обеспечивают высокое качество картинки с исключительно четким и детализированным изображением, которое достигается многослойным просветляющим покрытием всех оптических поверхностей FMC (Fully multy-coated). Этому также способствует система быстрой перефокусировки, когда колесо оптической и диоптрийной коррекции находятся на одной оси. Удерживая бинокль одной рукой, можно быстро сместить фокус на движущийся объект, чтобы рассмотреть его в деталях.

Конструкция с двумя мостами или «открытый мост» (open bridge) представляет собой систему Roof-призм с двумя шарнирами, придающими жесткость окулярным тубусам. Такая конструкция со свободным пространством между мостами уменьшает общий вес бинокля, предоставляет пользователю более удобный захват и гарантирует повышенную устойчивость к разъюстировке от ударов корпуса.

Корпус бинокля армирован резиной с текстурным покрытием «SoftTouch», которое обеспечивает удобный нескользящий безопасный захват и дополнительную защиту от случайных повреждений и исцарапывания.

Наглазники конструкции Twist-up выдвигаются вращением против часовой стрелки, чтобы обеспечить комфортное наблюдение для человека без очков. Поворотом по часовой стрелке наглазники возвращаются в исходное положения, давая возможность проводить наблюдения человеку в очках (обычных или солнцезащитных).

Также в комплект входят съемные резиновые наглазники EyeShed с плавным закругленным краем для плотного прилегания к глазницам . Бинокль с установленными наглазниками комфортен в использовании, а глаза наблюдателя защищены от боковой засветки.

Характеристики:

  • Увеличение 8Х
  • Диаметр объектива 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5,25мм
  • Диаметр окуляров 22мм
  • Угловое поле зрения 6.02°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 105м
  • Минимальная дистанция фокусировки 3м
  • Межзрачковое расстояние 56-76 мм
  • Оптическое просветление FMC
  • Тип и материал призм Roof, BK-7
  • Наглазники Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, резиновые наглазники "eyeshed"
  • Диоптрийная коррекция есть
  • Тип фокусировки центральная
  • Степень защиты IPХ4
  • Цвет черный
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 15.7х13.0х5.5 см
  • Вес 0.6 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber SPUTNIK D 8х42
  • Чехол для бинокля
  • Нашейный ремешок
  • Салфетка для чистки оптики
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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