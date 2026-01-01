Veber SPUTNIK D 10х42 бинокль

Описание

Бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 10х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы



Бинокли SPUTNIK D обеспечивают высокое качество картинки с исключительно четким и детализированным изображением, которое достигается многослойным просветляющим покрытием всех оптических поверхностей FMC (Fully multy-coated). Этому также способствует система быстрой перефокусировки, когда колесо оптической и диоптрийной коррекции находятся на одной оси. Удерживая бинокль одной рукой, можно быстро сместить фокус на движущийся объект, чтобы рассмотреть его в деталях.



Конструкция с двумя мостами или «открытый мост» (open bridge) представляет собой систему Roof-призм с двумя шарнирами, придающими жесткость окулярным тубусам. Такая конструкция со свободным пространством между мостами уменьшает общий вес бинокля, предоставляет пользователю более удобный захват и гарантирует повышенную устойчивость к разъюстировке от ударов корпуса.



Корпус бинокля армирован резиной с текстурным покрытием «SoftTouch», которое обеспечивает удобный нескользящий безопасный захват и дополнительную защиту от случайных повреждений и исцарапывания.



Наглазники конструкции Twist-up выдвигаются вращением против часовой стрелки, чтобы обеспечить комфортное наблюдение для человека без очков. Поворотом по часовой стрелке наглазники возвращаются в исходное положения, давая возможность проводить наблюдения человеку в очках (обычных или солнцезащитных).

Также в комплект входят съемные резиновые наглазники EyeShed с плавным закругленным краем для плотного прилегания к глазницам . Бинокль с установленными наглазниками комфортен в использовании, а глаза наблюдателя защищены от боковой засветки.

Характеристики: