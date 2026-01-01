Veber SPUTNIK 8х42G бинокль

Бинокль с большими объективами – 42 мм и при этом достаточно легкий (525 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день.
Призмы оборачивающей системы из оптического боросиликатного стекла ВК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках.
Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость.
Кратность 8х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий.
Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика.
С помощью адаптера бинокль можно установить на штатив, что бы избежать тряски и сделать наблюдение более комфортным.
Для фото- и видеосъемки можно с помощью окулярного адаптера закрепить смартфон на окуляре бинокля.
Поле зрения прибора – 105 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK будет уместен на концертах или спортивных состязаниях.
Характеристики:
- Увеличение 8х
- Диаметр объектива 42 мм
- Диаметр выходного зрачка 5,25 мм
- Удаление выходного зрачка 17 мм
- Поле зрения:– угловое - 6°; линейное на дистанции 1000 м - 105 м
- Ближнее расстояние фокусировки 3 м
- Межзрачковое расстояние 56–76 мм
- Габариты (без крышек) 14,4 х 12,8 х 5,4 см
- Масса с крышками 525 г