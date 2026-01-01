Veber SPUTNIK 12х50G WP бинокль

Бинокль с большими объективами – 50 мм, защищенный от брызг, прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день.
Призмы оборачивающей системы из оптического боросиликатного стекла ВК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках.
Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость.
Кратность 12х позволит рассмотреть важнейшие детали. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий.
Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика.
С помощью адаптера бинокль можно установить на штатив, что бы избежать тряски и сделать наблюдение более комфортным.
Поле зрения прибора – 84 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK будет уместен на природе или в путешествии.
Защита от влаги IPX4 позволит продолжать наблюдение даже в неожиданно начавшийся дождь.
Характеристики:
- Увеличение 12х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 4,17 мм
- Удаление выходного зрачка 12,8 мм
- Поле зрения: угловое – 4,8°, линейное на дистанции 1000 м - 84 м
- Ближнее расстояние фокусировки 5 м
- Межзрачковое расстояние 62–76 мм
- Защита от влаги IPX4
- Габариты (без крышек) 17,3 x 13,6 x 6,1 см
- Масса с крышками 736 г