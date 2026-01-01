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Veber SPUTNIK 12х32G бинокль
Veber SPUTNIK 12х32G бинокль
Veber SPUTNIK 12х32G бинокль
Veber SPUTNIK 12х32G бинокль
Veber SPUTNIK 12х32G бинокль
Veber SPUTNIK 12х32G бинокль

Veber SPUTNIK 12х32G бинокль

Veber
Артикул: MTG-2810

Veber SPUTNIK 12х32G бинокль. Компактный универсальный бинокль с качественной оптикой – новая классика, увеличение 12х, диаметр объектива 32 мм, призмы roof, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, межзрачковое расстояние 56–72 мм, угловое поле зрения 4,9°, линейное поле зрения – 86 м на дистанции 1000 м.

Описание

Компактный бинокль, легкий (316 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день.

Призмы оборачивающей системы из оптического боросиликатного стекла ВК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение.Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках.

Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость.

Кратность 12х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий.

Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика.

С помощью адаптера на окуляре бинокля можно закрепить смартфон для фото- и видеосъемки.

Поле зрения прибора – 86 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK может пригодиться на концерте или спортивном состязании.

Характеристики:

  • Увеличение 12х
  • Диаметр объектива 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,67 мм
  • Удаление выходного зрачка 12 мм
  • Поле зрения:  угловое - 4,9°; линейное на дистанции 1000 м - 86 м
  • Ближнее расстояние фокусировки 4 м
  • Межзрачковое расстояние 56–72 мм
  • Габариты 13,8 х 11,4 х 4,3 см
  • Масса 316 г

Комплектация

  • Бинокль Veber SPUTNIK 12х32G
  • Чехол для бинокля
  • Ремешок нашейный
  • Салфетка для чистки оптики
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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