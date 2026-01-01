Veber SPUTNIK 10х42G бинокль

Описание

Бинокль с большими объективами – 42 мм и при этом достаточно легкий (509 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день.

Призмы оборачивающей системы из оптического боросиликатного стекла ВК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках.

Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость.

Кратность 10х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий.

Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика.

С помощью адаптера бинокль можно установить на штатив, что бы избежать тряски и сделать наблюдение более комфортным.

Для фото- и видеосъемки можно с помощью окулярного адаптера закрепить смартфон на окуляре бинокля.

Поле зрения прибора – 98 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK может пригодиться на концерте или спортивном состязании.

Характеристики: