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Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof
Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof
Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof
Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof

Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof

Veber
Артикул: DAN-0641

Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof. Увеличение 10х, диаметр объектива 25 мм. Дизайнерское оформление и удобное управление настройками. Металлический обрезиненный корпус, просветленная оптика. Дополнительные резиновые кольца-прокладки в объективах и окулярах защищают от проникновения влаги.

Описание

Дизайнерский бинокль 10-крат. Удачное сочетание синего, черного и серебристого.

Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой.

Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).

Очень компактный.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива 25 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
  • Угловое поле зрения 5.3°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 98 м
  • Диапазон рабочих температур от -20 до +40°С
  • Цвет черный/синий/серебристый
  • Материал корпуса металл
  • Материал отделки корпуса обрезиненный корпус
  • Габаритные размеры 112х110х32 мм
  • Вес 0.2 кг
  • Размер упаковки 130х120х60 мм
  • Вес с упаковкой 0.3 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Футляр
  • Ткань для протирки оптики
  • Ремешок
  • Гарантийный талон и инструкция

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