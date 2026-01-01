Veber Sport new БН 10x25 бинокль синий/серебристый влагозащищенный призмы Roof

Дизайнерский бинокль 10-крат. Удачное сочетание синего, черного и серебристого.
Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой.
Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).
Очень компактный.
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Zoom нет
- Диаметр объектива 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
- Угловое поле зрения 5.3°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 98 м
- Диапазон рабочих температур от -20 до +40°С
- Цвет черный/синий/серебристый
- Материал корпуса металл
- Материал отделки корпуса обрезиненный корпус
- Габаритные размеры 112х110х32 мм
- Вес 0.2 кг
- Размер упаковки 130х120х60 мм
- Вес с упаковкой 0.3 кг