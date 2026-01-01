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Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль
Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль

Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль

Veber
Артикул: MTG-2831

Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль. Компактный бинокль серии Silver Line, с широким полем зрения, увеличением 8-крат и диаметром объектива 42 мм. Silver Line БП 8X42L WP станет универсальным помощником в наблюдениях в городе и на природе, подойдет в качестве туристического и спортивного бинокля, будет под рукой в самый нужный момент.

Описание

Увеличение 8 крат, диаметр объектива 42 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.

Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.

Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.

Характеристики:

  • Увеличение 8х
  • Диаметр объективов 42мм
  • Диаметр выходного зрачка 5,25мм
  • Удаление выходного зрачка 17,9мм
  • Угловое поле зрения 6.6°
  • Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 115м
  • Минимальная дистанция фокусировки 4м
  • Система призм roof
  • Материал призм BaK4
  • Покрытие призм Silver Coating
  • Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
  • Межзрачковое расстояние 62-76 мм
  • Диоптрийная коррекция +/-5D
  • Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
  • Размеры 145х128х53мм
  • Вес 600г

Комплектация

  • Бинокль Veber Silver Line БП 8X42L
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Салфетка для чистки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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