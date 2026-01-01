Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль

Увеличение 8 крат, диаметр объектива 42 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.
Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.
Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.
Характеристики:
- Увеличение 8х
- Диаметр объективов 42мм
- Диаметр выходного зрачка 5,25мм
- Удаление выходного зрачка 17,9мм
- Угловое поле зрения 6.6°
- Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 115м
- Минимальная дистанция фокусировки 4м
- Система призм roof
- Материал призм BaK4
- Покрытие призм Silver Coating
- Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
- Межзрачковое расстояние 62-76 мм
- Диоптрийная коррекция +/-5D
- Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
- Размеры 145х128х53мм
- Вес 600г