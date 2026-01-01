Veber Silver Line БП 8X42L WP бинокль

Описание

Увеличение 8 крат, диаметр объектива 42 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.

Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.

Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.

Характеристики: