Veber Silver Line БП 8X25L WP бинокль

Описание

компактный бинокль серии Silver Line, с широким полем зрения, увеличением 8-крат и диаметром объектива 25 мм. Silver Line БП 8X25L WP станет универсальным помощником в наблюдениях в городе и на природе, подойдет в качестве туристического и спортивного бинокля, будет под рукой в самый нужный момент.

В серию Silver Line объединены легкие водонепроницаемые бинокли с центральной фокусировкой, оптикой из стекла BaK4 с полным просветлением всех поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating. Благодаря конструкции на базе Roof-призм в ударостойком пластиковом корпусе, бинокли Silver Line имеют небольшой вес и отличную эргономику.



Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.



Свет, многократно проходящий через оптическую систему бинокля, не искажается – картинка наблюдаемая в окуляре сохраняет естественные цвета. Прибор поможет изучать окружающий мир с максимальной детализацией и без искажений.



Бинокль Veber Silver Line БП 8X25L WP с линейным полем зрения 119 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м



На внешнюю сторону объективов и окуляров бинокля нанесено грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие. Покрытие заставляет воду образовывать капли на линзах, а не растекаться по поверхности – такие линзы легче очистить от загрязнения.



Центральная фокусировка с удобно расположенным регулировочным кольцом одновременно настраивает оба окуляра бинокля для быстрой смене объектов наблюдения или слежения за перемещающимся объектом.



Поворотно-выдвижные наглазники Twist-up и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для пользователей в очках (как солнечных, так и корректирующих зрение) и без них. Также в устройстве реализована диоптрийная коррекция для людей, имеющих разную силу зрения на глазах и регулировка межзрачкового расстояния в широком диапазоне.



Прочный облегченный корпус из ABS-пластика надежно защищает оптику от результатов случайных падения. Резиновое покрытие устойчиво к царапинам, а также обеспечивает надежный хват за счет сцепления с рукой. Бинокль надолго сохранит работоспособность и внешний вид. Легкий бинокль можно взять с собой на прогулку, в лес, в поход или длительную поездку.



Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.

Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.



Бинокль может устанавливаться на штатив с использованием штативного адаптера, для проведения длительных стационарных наблюдений. Для этого на фронтальной части бинокля между объективами располагается резьбовое отверстие 1/4", спрятанное под крышку. Туда крепится винт штативного адаптера (установленного на штативе) с соответствующей резьбой. Штатив и штативный адаптер приобретаются дополнительно.

Штатив разгружает руки и снижает усталость глаз наблюдателя, помогая избегать шевеления, естественного при наблюдении «с рук».



Сдвоенные крышки окуляров и нетеряемые крышки объективов обезопасят линзы бинокля от царапин и повреждений во время транспортировки. Для бережного хранения и транспортировки в комплект также входит полужесткая сумка-кейс с шейным ремнем на карабинах.

Характеристики: