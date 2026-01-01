Veber Silver Line БП 10X42L WP бинокль

Увеличение 10 крат, диаметр объектива 42 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.
Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.
Свет, многократно проходящий через оптическую систему бинокля, не искажается – картинка наблюдаемая в окуляре сохраняет естественные цвета. Прибор поможет изучать окружающий мир с максимальной детализацией и без искажений.
Бинокль Veber Silver Line БП 10X42L WP с линейным полем зрения 99.5 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м.
Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.
Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Диаметр объективов 42мм
- Диаметр выходного зрачка 4,2мм
- Удаление выходного зрачка 15,4мм
- Угловое поле зрения 5.7°
- Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 99,5м
- Минимальная дистанция фокусировки 4м
- Система призм roof
- Материал призм BaK4
- Покрытие призм Silver Coating
- Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
- Межзрачковое расстояние 62-76 мм
- Диоптрийная коррекция +/-5D
- Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
- Размеры 142х128х53мм
- Вес 617г