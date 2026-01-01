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Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль

Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль

Veber
Артикул: MTG-2827

Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 33 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.

Описание

Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.

Бинокль Veber Silver Line БП 10X33L WP с линейным полем зрения 105 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м.

На внешнюю сторону объективов и окуляров бинокля нанесено грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие. Покрытие заставляет воду образовывать капли на линзах, а не растекаться по поверхности – такие линзы легче очистить от загрязнения.

Поворотно-выдвижные наглазники Twist-up и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для пользователей в очках (как солнечных, так и корректирующих зрение) и без них. Также в устройстве реализована диоптрийная коррекция для людей, имеющих разную силу зрения на глазах и регулировка межзрачкового расстояния в широком диапазоне.

Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.

Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объективов 33мм
  • Диаметр выходного зрачка 3,4мм
  • Удаление выходного зрачка 16мм
  • Угловое поле зрения 6.0°
  • Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 105м
  • Минимальная дистанция фокусировки 3.5м
  • Система призм roof
  • Материал призм BaK4
  • Покрытие призм Silver Coating
  • Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
  • Межзрачковое расстояние 52-72 мм
  • Диоптрийная коррекция +/-5D
  • Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
  • Размеры 130х126х45мм
  • Вес 450г

Комплектация

  • Бинокль Veber Silver Line БП 10X33L
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Салфетка для чистки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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