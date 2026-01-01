Veber Silver Line БП 10X33L WP бинокль

Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.
Бинокль Veber Silver Line БП 10X33L WP с линейным полем зрения 105 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м.
На внешнюю сторону объективов и окуляров бинокля нанесено грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие. Покрытие заставляет воду образовывать капли на линзах, а не растекаться по поверхности – такие линзы легче очистить от загрязнения.
Поворотно-выдвижные наглазники Twist-up и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для пользователей в очках (как солнечных, так и корректирующих зрение) и без них. Также в устройстве реализована диоптрийная коррекция для людей, имеющих разную силу зрения на глазах и регулировка межзрачкового расстояния в широком диапазоне.
Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.
Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Диаметр объективов 33мм
- Диаметр выходного зрачка 3,4мм
- Удаление выходного зрачка 16мм
- Угловое поле зрения 6.0°
- Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 105м
- Минимальная дистанция фокусировки 3.5м
- Система призм roof
- Материал призм BaK4
- Покрытие призм Silver Coating
- Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
- Межзрачковое расстояние 52-72 мм
- Диоптрийная коррекция +/-5D
- Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
- Размеры 130х126х45мм
- Вес 450г