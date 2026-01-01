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Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль
Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль

Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль

Veber
Артикул: MTG-2826

Veber Silver Line БП 10X25L WP бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 25 мм, призмы Roof из оптического стекла BaK4 с полным просветлением оптических поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating, центральная фокусировка, поворотно-выдвижные наглазники Twist-up, диоптрийная коррекция ±5D, компактный водозащищенный обрезиненный корпус.

Описание

Компактный бинокль серии Silver Line, с широким полем зрения, увеличением 10-крат и диаметром объектива 25 мм. Silver Line БП 10X25L WP станет универсальным помощником в наблюдениях в городе и на природе, подойдет в качестве туристического и спортивного бинокля, будет под рукой в самый нужный момент.

В серию Silver Line объединены легкие водонепроницаемые бинокли с центральной фокусировкой, оптикой из стекла BaK4 с полным просветлением всех поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating. Благодаря конструкции на базе Roof-призм в ударостойком пластиковом корпусе, бинокли Silver Line имеют небольшой вес и отличную эргономику.

Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.

Свет, многократно проходящий через оптическую систему бинокля, не искажается – картинка наблюдаемая в окуляре сохраняет естественные цвета. Прибор поможет изучать окружающий мир с максимальной детализацией и без искажений.

Бинокль Veber Silver Line БП 10X25L WP с линейным полем зрения 98 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м. Поле зрения данного бинокля минимально в линейке, однако при этом он самый компактный.

На внешнюю сторону объективов и окуляров бинокля нанесено грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие. Покрытие заставляет воду образовывать капли на линзах, а не растекаться по поверхности – такие линзы легче очистить от загрязнения.

Центральная фокусировка с удобно расположенным регулировочным кольцом одновременно настраивает оба окуляра бинокля для быстрой смене объектов наблюдения или слежения за перемещающимся объектом.

Поворотно-выдвижные наглазники Twist-up и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для пользователей в очках (как солнечных, так и корректирующих зрение) и без них. Также в устройстве реализована диоптрийная коррекция для людей, имеющих разную силу зрения на глазах и регулировка межзрачкового расстояния в широком диапазоне.

Прочный облегченный корпус из ABS-пластика надежно защищает оптику от результатов случайных падения. Резиновое покрытие устойчиво к царапинам, а также обеспечивает надежный хват за счет сцепления с рукой. Бинокль надолго сохранит работоспособность и внешний вид. Легкий бинокль можно взять с собой на прогулку, в лес, в поход или длительную поездку.

Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду.

Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.

Бинокль может устанавливаться на штатив с использованием штативного адаптера, для проведения длительных стационарных наблюдений. Для этого на фронтальной части бинокля между объективами располагается резьбовое отверстие 1/4", спрятанное под крышку. Туда крепится винт штативного адаптера (установленного на штативе) с соответствующей резьбой. Штатив и штативный адаптер приобретаются дополнительно.

Штатив разгружает руки и снижает усталость глаз наблюдателя, помогая избегать шевеления, естественного при наблюдении «с рук».

Сдвоенные крышки окуляров и нетеряемые крышки объективов обезопасят линзы бинокля от царапин и повреждений во время транспортировки. Для бережного хранения и транспортировки в комплект также входит полужесткая сумка-кейс с шейным ремнем на карабинах.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объективов 25мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,6мм
  • Удаление выходного зрачка 14,1мм
  • Угловое поле зрения 5.6°
  • Линейное поле зрения, на дистанции 1000 м 98м
  • Минимальная дистанция фокусировки 5м
  • Система призм roof
  • Материал призм BaK4
  • Покрытие призм Silver Coating
  • Оптическое просветление FMC (Fully multi-coated)
  • Межзрачковое расстояние 56-72 мм
  • Диоптрийная коррекция +/-5D
  • Защита от влаги да (заполненный азотом корпус)
  • Размеры 114х115х40мм
  • Вес 300г

Комплектация

  • Бинокль Veber Silver Line БП 10X25L
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Салфетка для чистки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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