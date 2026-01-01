Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль

Обрезиненный корпус из прочного поликарбоната с наполнением аргоном. На передней стороне моста расположено резьбовое крепление 1/4" для установки бинокля на штатив с помощью специального адаптера (покупается отдельно).
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Roof
- Оптическое просветление FMC
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Диаметр выходного зрачка 5,25 мм
- Удаление выходного зрачка 17,3 мм
- Реальный угол зрения 7,1°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 124 м
- Минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
- Диоптрийная коррекция ±5D
- Межзрачковое расстояние 60-76 мм
- Влагостойкость до 0,5 м в течение 15 минут
- Размер 145х129×54 мм
- Вес 0,615 кг