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Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль
Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль
Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль
Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль
Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль

Veber Silver Line БН 8x42 WP бинокль

Veber
Артикул: OLE-1094

Туристический бинокль с центральной фокусировкой и диоптрийной коррекцией. Апература 42 мм, увеличение 8 крат. Оптическая схема построена на базе Roof-призм из оптического стекла ВаК-4. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Поворотно-выдвижные наглазники позволяют использовать бинокль в очках.

Описание

Обрезиненный корпус из прочного поликарбоната с наполнением аргоном. На передней стороне моста расположено резьбовое крепление 1/4" для установки бинокля на штатив с помощью специального адаптера (покупается отдельно).

Характеристики:

  • Увеличение 8 крат
  • Тип призмы Roof
  • Оптическое просветление FMC
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5,25 мм
  • Удаление выходного зрачка 17,3 мм
  • Реальный угол зрения 7,1°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 124 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
  • Диоптрийная коррекция ±5D
  • Межзрачковое расстояние 60-76 мм
  • Влагостойкость до 0,5 м в течение 15 минут
  • Размер 145х129×54  мм
  • Вес 0,615 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Silver Line БН 8x42 WP
  • Салфетка для очистки оптики
  • Ремешок
  • Защитные крышки объективов и окуляров
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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