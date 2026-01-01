Veber Omega БПЦс 12x50WP бинокль с сеткой

Описание

Увеличение 12х, диаметр объективов 50 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Тактическая измерительная сетка (угловая и дальномерная). Пылевлагозащита IP67 (корпус заполнен осушенным газом), поворотно-выдвижные наглазники twist-up, алюминиевый обрезиненный корпус, возможность устанавливать на штатив. Вес 0.94 кг.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Тактическая измерительная сетка видна в левом окуляре бинокля и представляет собой комбинацию из угловой и дальномерной измерительных сеток.

Угломерная измерительная сетка имеет горизонтальную и вертикальную шкалы, размеченные в MIL с ценой деления 5MIL (между длинными штрихами с цифрами – 10MIL). Привязка шкалы в MIL означает, что 1 MIL соответствует 10 см на цели, удаленной на 100 метров. Определенные по шкалам угловые размеры объектов можно использовать для расчета дальности до цели или ее размеров.

Рассчитать дистанцию в метрах можно по формуле:

Д= ( 1000 × В ) / Y, где В – это известная высота или ширина предмета в метрах, а Y – угловой размер, определенный по сетке.

И, соответственно рассчитать размер предмета, находящегося на известной дистанции:

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ).

Таким образом, если измеренная по вертикальной шкале высота ростовой фигуры человека (180 см или 1.8 м) составляет 10MIL (расстояние между двумя оцифрованными штрихами), то он находится от наблюдателя на расстоянии 180 метров:

Д= ( 1000 × 1.8 ) / 10 = 180 м.

Дальномерная измерительная сетка в нижней части окуляра еще проще в использовании. С ее помощью можно быстро определить расстояния до целей с известной высотой 2 метра. Для этого необходимо поместить объект высотой 2 метра в поле зрения так, чтобы он точно помещался между верхней наклонной и нижней горизонтальной линией, и считать значение с наклонной шкалы. Умноженное на 100, оно даст расстояние до цели в метрах.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 73 мм.

Бинокль также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Поворотно-выдвижные окуляры (Twist-up) позволяют комфортно вести наблюдение пользователям, которые носят очки. Если наблюдение ведется в очках, то окуляры остаются придвинутыми к корпусу, при наблюдении без очков – необходимо крутящим движением против часовой стрелки выдвинуть окуляры наружу.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров имеют глубокую посадку, а плоские защитные крышки плотно садятся на объективы и не занимают много места.

Бинокль имеет заполненный осушенным газом алюминиевый обрезиненный корпус и степень влагозащиты IP67, что означает полную защиту от пыли, а также от погружения в воду на глубину не более чем 1 м. Благодаря осушенному газу линзы бинокля защищены от запотевания при перепаде температур.

Характеристики: