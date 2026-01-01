images
images
images
images
images
images
images
images
images
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой
Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой

Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой

Veber
Артикул: MTG-2798

Veber Omega БПЦс 10x50WP бинокль с сеткой. Бинокль с увеличением 10х и диаметром объективов 50 мм с сеткой в левом окуляре. Оптическое просветление линз, степень пылевлагозащиты IP67 и заполненный осушенным газом корпус позволяют использовать бинокль для наблюдения при дневном и сумеречном освещении, а также в сложных погодных условиях. Подойдет для туристов, наблюдателей за живой природой, участников поисково-спасательных операций и охотников.

Описание

Увеличение 10х, диаметр объективов 50 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Тактическая измерительная сетка (угловая и дальномерная). Пылевлагозащита IP67 (корпус заполнен осушенным газом), поворотно-выдвижные наглазники twist-up, алюминиевый обрезиненный корпус, возможность устанавливать на штатив. Вес 0.93 кг.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Тактическая измерительная сетка видна в левом окуляре бинокля и представляет собой комбинацию из угловой и дальномерной измерительных сеток.

Угломерная измерительная сетка имеет горизонтальную и вертикальную шкалы, размеченные в MIL с ценой деления 5MIL (между длинными штрихами с цифрами – 10MIL). Привязка шкалы в MIL означает, что 1 MIL соответствует 10 см на цели, удаленной на 100 метров. Определенные по шкалам угловые размеры объектов можно использовать для расчета дальности до цели или ее размеров.

Рассчитать дистанцию в метрах можно по формуле:

Д= ( 1000 × В ) / Y, где В – это известная высота или ширина предмета в метрах, а Y – угловой размер, определенный по сетке.

И, соответственно рассчитать размер предмета, находящегося на известной дистанции:

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ).

Таким образом, если измеренная по вертикальной шкале высота ростовой фигуры человека (180 см или 1.8 м) составляет 10MIL (расстояние между двумя оцифрованными штрихами), то он находится от наблюдателя на расстоянии 180 метров:

Д= ( 1000 × 1.8 ) / 10 = 180 м.

Дальномерная измерительная сетка в нижней части окуляра еще проще в использовании. С ее помощью можно быстро определить расстояния до целей с известной высотой 2 метра. Для этого необходимо поместить объект высотой 2 метра в поле зрения так, чтобы он точно помещался между верхней наклонной и нижней горизонтальной линией, и считать значение с наклонной шкалы. Умноженное на 100, оно даст расстояние до цели в метрах.

Бинокль имеет заполненный осушенным газом алюминиевый обрезиненный корпус и степень влагозащиты IP67, что означает полную защиту от пыли, а также от погружения в воду на глубину не более чем 1 м. Благодаря осушенному газу линзы бинокля защищены от запотевания при перепаде температур.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объективов 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Поле зрения (1000 м) 114 м
  • Межзрачковое расстояние 56-73 мм
  • Оптическое просветление призм/линз FMC
  • Тип и материал призм Porro ВаК-4
  • Тип бинокля с центральной фокусировкой
  • Диоптрийная коррекция ±4D
  • Измерительная сетка MIL, ц.д. 5MIL
  • Монтаж на трипод Да, отв. 1/4”
  • Защита от влаги IP67 (заполнен осушенным газом)
  • Размеры 196х75х180 мм
  • Вес 935 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Omega БПЦс 10x50WP
  • Крышки объективов
  • Шейный ремешок
  • Материал для очистки линз
  • Сумка для хранения
  • Упаковочная коробка
  • Руководство по эксплуатации  и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Юрий Абрамочкин - &quot;деликатный профи&quot; репортажной съемки
Юрий Абрамочкин - "деликатный профи" репортажной съемки
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.