Veber NVB 036 QHD цифровой бинокль ночного видения

Описание

Наблюдательный прибор высшего класса. Увеличение 6х…36х, объектив 50 мм/F1.0. Дистанция обнаружения 600 м. 0.38'' LCD-дисплей 1280х720 пикс. Длина ИК волны 850 нм. Запись фото с разрешением 5360x3008 пикселей и видео с с максимальным разрешением 2560х1440, частотой кадров до 60 кадров/сек (30 кадров/сек на максимальном разрешении). Карта microSD, шейный ремень, кейс для хранения в комплекте.

Цифровой прибор ночного видения создан на базе высокочувствительной CMOS-матрицы, которая преобразует световое изображение в цифровой сигнал, который передается на цветной ЖК-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей.

Бинокль Veber NVB 036 QHD дает комфортное стереоскопическое изображение с широким углом обзора 10°. Бинокль дает возможность вести длительные наблюдения двумя глазами, т.к. не нужно зажмуривать один глаз, как в случае использования монокуляра.

Оптическое увеличение наблюдательного прибора составляет 6х, с плавным регулированием цифрового зума кратность достигает 36х. Кнопка-колесо изменения кратности расположена на передней части корпусе бинокля между объективом и тубусом, в котором расположен ИК-излучатель. Кнопка-колесо одновременно является мультиселектором, участвующим в управлении цифровым меню устройства.

Кольцо фокусировки, расположенное на тубусе объектива, позволяет навести резкость на объекты с минимальной дистанцией фокусировки 0.8 м.

Встроенный ИК-излучатель размещен в тубусе бинокля, расположенном параллельно объективу. Излучатель работает в инфракрасном режиме в диапазоне 850 нм на границе невидимого спектра, обеспечивая большую дальность наблюдения до 600 м (1/4 луны) и до 1000 м (при полной луне). Для получения большей яркости картинки на различной дистанции, возможна фокуссировка ИК-луча, которая достигается вращением кольца на корпусе излучателя. Во время проведений наблюдений в темноте, защитные фильтры с окуляра и излучателя необходимо снять.

Дисплей имеет 4 режима просмотра (дневной, черно-белый, зеленый или желтый) и регулируемую яркость в 7 ступеней для комфортного наблюдения в любых условиях освещенности. Режим просмотра и увеличение или уменьшение яркости дисплея задается нажатием всего одной из кнопок (для управления каждого параметра своя кнопка), поэтому отрегулировать наблюдаемую картинку будет удобно даже в полной темноте.

В наблюдательном приборе предусмотрена настройка резкости каждого дисплея по отдельности – коррекция в пределах ± 5 диоптрий. Диоприйная коррекция настраивается поворотом диоптрийных колец на окулярах в момент включения и запоминается после выключения.

Межзрачковое расстояние бинокля регулируется в диапазоне от 60 до 71 мм. Для увеличения или уменьшения межзрачкового расстояния необходимо раздвинуть или сдвинуть окуляры.

Цифровой бинокль Veber NVB 036 QHD снабжен слотом для карточки microSD емкостью до 128 Гб, на которую можно записывать фото с разрешением 5360x3008 пикселей и видео с максимальным разрешением 2560х1440. Карта памяти microSD емкостью 8 Гб входит в комплект.

Цифровой бинокль Veber NVB 036 QHD также имеет видеовыход (выбор стандарта PAL/NTSC), благодаря чему прибор можно подключать к монитору или телевизору с видеовходом для трансляции изображения в режиме реального времени.

Бинокль питается от 4 батарей CR123A(3V) или аккумуляторов CR123A (3.7V), которые приобретаются отдельно. Прибор отличается длительным временем работы и может непрерывно эксплуатироваться около 5 часов (при комнатной температуре от полностью заряженных батарей).

Кроме того бинокль ночного видения Veber NVB 036 QHD может использовать внешнее питание =5V2A (PowerBank, сетевой адаптер и т.д.). Кабель USB-Type C входит в комплектацию поставки.

Длительные и стационарные наблюдения

Для проведеиня длительных наблюдений бинокль может устанавливаться на штатив или закрепляться на кронштейне или любом другом удерживающем устройстве. Для этого в нижней части корпуса предусмотрена закладная гайка 1/4”.

Характеристики: