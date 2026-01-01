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Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль
Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль

Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2796

Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль. Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм. Не требуется наводка на резкость. Из настроек- только установка межзрачкового расстояния. Металлический корпус, многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз, влагозащитное исполнение. Широкоугольный, светосильный. 

Описание

Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.

Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 8x40 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.

Характеристики:

  • Увеличение 8хZoom нет
  • Диаметр объектива 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Угловое поле зрения 8.2°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 143 м
  • Диапазон рабочих температурот -20 до +40°C
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 145х165х65 мм
  • Вес 0.6 кг

Комплектация

  • Бинокль БПШ 8x40
  • Сумка-чехол
  • Крышки для объективов и окуляров
  • Ремешок
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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