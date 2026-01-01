Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль

Описание

Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.

Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 8x40 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.

Характеристики: