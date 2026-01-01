Veber Free Focus БПШ 8x40 бинокль

Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.
Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 8x40 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Характеристики:
- Увеличение 8хZoom нет
- Диаметр объектива 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Угловое поле зрения 8.2°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 143 м
- Диапазон рабочих температурот -20 до +40°C
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 145х165х65 мм
- Вес 0.6 кг