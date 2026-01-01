Veber Free Focus БПШ 7x50 бинокль влагозащищенный

Устройство оптической схемы в бинокле БПШ 7х50 Veber Free Focus разработано с учетом способности зрения к аккомодации. В биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки имеет повышенное расстояние по сравнению с классическими моделями. Влагозащищенный корпус изготовлен из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также имеется многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие линз, что позволяет биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.
Особенности:
- влагозащищенный
- призмы Porro
- возможность установки на штатив (через адаптер)
- металлический корпус
- многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- без механизма фокусировки
- широкоугольный
- отделка корпуса резиной
Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм - 7,1
- угловое поле зрения, град. - 6,8
- увеличение - 7Х
- Zoom - нет
- диаметр объектива, мм - 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 113
- габаритные размеры, мм - 180х180х55
- диапазон рабочих температур - от -20 до +40 С
- вес, г - 750