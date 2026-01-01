Veber Free Focus БПШ 7x50 бинокль влагозащищенный

Описание

Устройство оптической схемы в бинокле БПШ 7х50 Veber Free Focus разработано с учетом способности зрения к аккомодации. В биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки имеет повышенное расстояние по сравнению с классическими моделями. Влагозащищенный корпус изготовлен из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также имеется многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие линз, что позволяет биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.

Особенности:

влагозащищенный

призмы Porro

возможность установки на штатив (через адаптер)

металлический корпус

многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

без механизма фокусировки

широкоугольный

отделка корпуса резиной

Характеристики: