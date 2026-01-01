Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль

Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.
Оптическая схема бинокля 10x50 Veber Free Focus БПШ максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Характеристики:
- Увеличение 10хZoom нет
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Угловое поле зрения 7°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 115 м
- Диапазон рабочих температур от -20 до +40 C
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 170х180х60 мм
- Вес 0.8 кг