Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный

Оптическая схема бинокля 10x50 Veber Free Focus БПШ максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических).
Особенности:
- Влагозащищенный
- Призмы Porro
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Без механизма фокусировки
- Отделка корпуса резиной
- Широкоугольный (WA)
Характеристики:
- Диаметр выходного зрачка, мм: 5
- Угловое поле зрения, град.: 7
- Увеличение, крат: 10
- Zoom: нет
- Диаметр объектива, мм: 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 115
- Габаритные размеры, мм: 170*180*60
- Диапазон рабочих температур, C: от -20 до +40
- Вес, кг: 0.750
- Цвет: черный, черно/синий
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса: резина