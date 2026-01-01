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Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный

Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный

Veber
Артикул: DAN-0623

Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный. Является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Влагозащищенное исполнение.

Описание

Оптическая схема бинокля 10x50 Veber Free Focus БПШ максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). 

Особенности:

  • Влагозащищенный 
  • Призмы Porro 
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Без механизма фокусировки
  • Отделка корпуса резиной 
  • Широкоугольный (WA)

Характеристики:

  • Диаметр выходного зрачка, мм: 5
  • Угловое поле зрения, град.: 7
  • Увеличение, крат: 10
  • Zoom: нет
  • Диаметр объектива, мм: 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 115
  • Габаритные размеры, мм: 170*180*60
  • Диапазон рабочих температур, C: от -20 до +40
  • Вес, кг: 0.750
  • Цвет: черный, черно/синий
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса: резина

Комплектация

  • Бинокль
  • Кейс
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации

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