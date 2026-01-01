Артикул: DAN-0623

Veber Free Focus БПШ 10x50 бинокль влагозащищенный. Является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Влагозащищенное исполнение.