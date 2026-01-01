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Veber Free Focus БП 7x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БП 7x50 бинокль влагозащищенный
Veber Free Focus БП 7x50 бинокль влагозащищенный

Veber Free Focus БП 7x50 бинокль влагозащищенный

Veber
Артикул: DAN-0626

Veber Free Focus БП 7x50 бинокль влагозащищенный. Бинокль с уникальной оптической системой, которая позволяет начать наблюдение без предварительной настройки, что очень удобно в ситуациях, когда неожиданно появляются приближающиеся и удаляющиеся объекты. Пользователю достаточно изначально установить межзрачковое расстояние. Модель доступна в черном и черно/синем цветах.

Описание

Устройство оптической схемы в бинокле БП 7х50 Veber Free Focus разработано с учетом способности зрения к аккомодации. В биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки имеет повышенное расстояние по сравнению с классическими моделями. Влагозащищенный корпус изготовлен из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также имеется многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие линз, что позволяет биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.

Особенности:

  • влагозащищенный
  • призмы Porro 
  • возможность установки на штатив (через адаптер)
  • металлический корпус
  • многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • без механизма фокусировки
  • широкоугольный
  • отделка корпуса резиной

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм - 7,1
  • угловое поле зрения, град. - 6,8
  • увеличение - 7Х
  • Zoom - нет
  • диаметр объектива, мм - 50
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 113
  • габаритные размеры, мм - 180х180х55
  • диапазон рабочих температур - от -20 до +40 С
  • вес, г - 750

Комплектация

  • Бинокль.
  • Кейс.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

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