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Veber Free Focus БП 7x35 бинокль
Veber Free Focus БП 7x35 бинокль

Veber Free Focus БП 7x35 бинокль

Veber
Артикул: DAN-0625

Veber Free Focus БП 7x35 бинокль. Является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися или удаляющимися объетами. Влагозащищенное исполнение.

Описание

Оптическая схема бинокля  Veber Free Focus БП 7x35  максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). 

Особенности:

  • Влагозащищенный
  • Призмы Porro 
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Без механизма фокусировки
  • Отделка корпуса резиной

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м 8
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5
  • Угловое поле зрения, град. 9.2
  • Увеличение, крат 7Zoom нет
  • Диаметр объектива, мм 35
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 163
  • Габаритные размеры, мм 130*160*60
  • Диапазон рабочих температур, C от -20 до +40
  • Вес, кг 0.560
  • Цвет черный, черно/синий
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина

Комплектация

  • Бинокль
  • Кейс
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации

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