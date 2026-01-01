Veber Free Focus БП 7x35 бинокль

Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БП 7x35 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических).
Особенности:
- Влагозащищенный
- Призмы Porro
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Без механизма фокусировки
- Отделка корпуса резиной
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м 8
- Диаметр выходного зрачка, мм 5
- Угловое поле зрения, град. 9.2
- Увеличение, крат 7Zoom нет
- Диаметр объектива, мм 35
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 163
- Габаритные размеры, мм 130*160*60
- Диапазон рабочих температур, C от -20 до +40
- Вес, кг 0.560
- Цвет черный, черно/синий
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина