Veber Fisher 10*42 бинокль

Описание

Бинокль с увеличением 10 крат и диаметром объектива 42 мм сделан специально для любителей активного отдыха – охотников, рыбаков, искателей приключений. Бинокль на основе призм Roof выполнен в легком и компактном обрезиненном пылевлагозащищенном корпусе. Отличная четкая и ясная картинка в окуляре обеспечивается многослойным просветлением FMC (fully multi-coated) всех оптических элементов. Центральная фокусировка позволяет быстро наводиться на объект, управляя системой фокусировки даже одной рукой. Комплектные нетеряемые резиновые крышки окуляра и объектива и полужесткая сумка-кейс гарантируют безопасную транспортировку наблюдательного прибора.

Roof-призмы изготавливаются из высококачественного стекла Bak4, чтобы не только уменьшить габариты бинокля, но и предоставить четкое изображение близкое к идеальному.

Стекло Bak4 обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения.

Оптическая схема на базе Roof-призм меньше подвержена разъюстировке при тряске и небольших ударах.

Высокая контрастность и правильная цветопередача изображения в окуляре обеспечивается высококачественным многослойным оптическим просветлением всех оптических элементов. Оптическое просветление снижает светопотери при многократных отражениях и при этом уменьшает блики и засветку. Бинокль может использоваться в солнечный день и пасмурную погоду.

Корпус изготавливается из легкого ударопрочного пластика и полностью покрывается резиной. Плотное резиновое покрытие бинокля защитит оптику при падениях с небольшой высоты и легких ударах. Текстура Soft Touch обеспечивает безопасный и комфортный хвата в любых погодных условиях. Камуфлированный цвет корпуса не демаскирует наблюдателя.

Линзы бинокля снабжены резиновыми уплотнительными кольцами, чтобы препятствовать проникновению воды. «Закрытая» конструкция моста также предотвращает попадание влаги в механизмы устройства. Степень пылевлагогозащиты IP67 гарантирует, что бинокль выдержит кратковременное погружение в воду на 1 м и сохранит работоспособность.

Бинокль можно брать в походы и путешествия поскольку риск их порчи (по сравнению с обычными биноклями) практически отсутствует.

Характеристики: