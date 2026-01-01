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Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль
Veber Fisher 10*42 бинокль

Veber Fisher 10*42 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2845

Veber Fisher 10*42 бинокль. Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм. Многослойное оптическое просветление FMC всех оптических элементов. Призмы Roof из стекла Bak4. Поворотно-выдвижные наглазники twist-up, центральная фокусировка, пылевлагозащищенный, IP67, возможность устанавливать на штатив. Вес 0.71 кг.

Описание

Бинокль с увеличением 10 крат и диаметром объектива 42 мм сделан специально для любителей активного отдыха – охотников, рыбаков, искателей приключений. Бинокль на основе призм Roof выполнен в легком и компактном обрезиненном пылевлагозащищенном корпусе. Отличная четкая и ясная картинка в окуляре обеспечивается многослойным просветлением FMC (fully multi-coated) всех оптических элементов. Центральная фокусировка позволяет быстро наводиться на объект, управляя системой фокусировки даже одной рукой. Комплектные нетеряемые резиновые крышки окуляра и объектива и полужесткая сумка-кейс гарантируют безопасную транспортировку наблюдательного прибора.

Roof-призмы изготавливаются из высококачественного стекла Bak4, чтобы не только уменьшить габариты бинокля, но и предоставить четкое изображение близкое к идеальному.

Стекло Bak4 обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения.

Оптическая схема на базе Roof-призм меньше подвержена разъюстировке при тряске и небольших ударах.

Высокая контрастность и правильная цветопередача изображения в окуляре обеспечивается высококачественным многослойным оптическим просветлением всех оптических элементов. Оптическое просветление снижает светопотери при многократных отражениях и при этом уменьшает блики и засветку. Бинокль может использоваться в солнечный день и пасмурную погоду.

Корпус изготавливается из легкого ударопрочного пластика и полностью покрывается резиной. Плотное резиновое покрытие бинокля защитит оптику при падениях с небольшой высоты и легких ударах. Текстура Soft Touch обеспечивает безопасный и комфортный хвата в любых погодных условиях. Камуфлированный цвет корпуса не демаскирует наблюдателя.

Линзы бинокля снабжены резиновыми уплотнительными кольцами, чтобы препятствовать проникновению воды. «Закрытая» конструкция моста также предотвращает попадание влаги в механизмы устройства. Степень пылевлагогозащиты IP67 гарантирует, что бинокль выдержит кратковременное погружение в воду на 1 м и сохранит работоспособность.
Бинокль можно брать в походы и путешествия поскольку риск их порчи (по сравнению с обычными биноклями) практически отсутствует.

Характеристики:

  • Увеличение 10X
  • Диаметр объектива 42 мм
  • Минимальная дистанция фокусировки 2 м
  • Диаметр выходного зрачка 4.2 мм
  • Угловое поле зрения 5.8°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 106 м
  • Оптическое просветление FMC
  • Тип и материал призм roof, BaK-4
  • Тип бинокля с центральной фокусировкой
  • Диоптрийная коррекция±5D
  • Пыле- влагогозащищенность IP67
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
  • Цвет камуфлированный
  • Материал корпуса ABS-пластик
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 130х60х160 мм
  • Вес 0.71 кг

Комплектация

  • Бинокль 10*42 Veber Fisher
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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