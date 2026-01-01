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Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий
Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий
Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий
Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий
Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий
Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий

Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий

Veber
Артикул: MTG-2839

Veber Эврика 6x21 G/B бинокль детский зелен/синий. Детский бинокль с ярким дизайном. Увеличение 6х, диаметр объектива 21 мм. Обрезиненный корпус и широкие эластичные наглазники для безопасного использования. Межзрачковое расстояние адаптировано для детских глаз.

Описание

ЭВРИКА это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль имеет радующий глаз дизайн, прост в использовании и полностью безопасен. Детский бинокль должен отвечать следующим требованиям: иметь прочный корпус, должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и иметь легкий вес. Всем этим требованиям соответствует новый детский бинокль Veber Эврика 6x21!

Бинокль имеет обрезиненное покрытие, благодаря которому он не скользит в руках. Внутри него находятся линзы из оптического стекла, позволяющие приближать наблюдаемое изображение с кратностью 6х. Для формирования яркой и сочной картинки на линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие. В конструкции применяются roof-призмы, это позволило сделать корпус бинокль компактным - его очень удобно держать в маленьких ручках.

Характеристики:

  • Увеличение 6х
  • Диаметр объектива 21 мм
  • Тип призмы roof
  • Поле зрения 6,5˚
  • Межзрачковое расстояние 52...64 мм
  • Ближняя дистанция фокусировки от 2,5 м
  • Вес 170 г
  • Размеры 95х111х34 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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