Veber Эврика 3х28Y бинокль

Описание

Может стать увлекательной альтернативой мультсериалам, той игрушкой, с которой начнется вдумчивое знакомство с окружающим миром.

Неприхотливый корпус и простая конструкция – то, что надо для первого в жизни оптического прибора. При этом объективы диаметром 28 мм (это больше, чем у многих взрослых моделей) собирают достаточно света, чтобы обеспечить четкое контрастное изображение.

Трехкратного увеличения хватает, чтобы рассмотреть сойку на березе, поле зрения бинокля – 158 м на расстоянии 1000 м – позволяет понаблюдать, например, за соревнованиями дронов.

Заметный желтый корпус не затеряется на фоне травы или песка.

Шнурок удержит бинокль на запястье даже самого рассеянного владельца, которому срочно нужно разглядеть головастиков вон в той канаве.

Межзрачковое расстояние бинокля – от 52 до 65 мм, поэтому пользоваться биноклем смогут люди не только в возрасте почемучек, но и постарше.

Характеристики: