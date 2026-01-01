images
images
images
images
images
Veber Эврика 3х28Y бинокль
Veber Эврика 3х28Y бинокль
Veber Эврика 3х28Y бинокль
Veber Эврика 3х28Y бинокль
Veber Эврика 3х28Y бинокль

Veber Эврика 3х28Y бинокль

Veber
Артикул: MTG-2838

Veber Эврика 3х28Y бинокль. Детский бинокль, увеличение 3х, диаметр объектива 28 мм, удаление выходного зрачка 5 мм, межзрачковое расстояние 52–65 мм, угловое поле зрения 9°, линейное поле зрения – 158 м на расстоянии 1000 м.

Описание

Может стать увлекательной альтернативой мультсериалам, той игрушкой, с которой начнется вдумчивое знакомство с окружающим миром.

Неприхотливый корпус и простая конструкция – то, что надо для первого в жизни оптического прибора. При этом объективы диаметром 28 мм (это больше, чем у многих взрослых моделей) собирают достаточно света, чтобы обеспечить четкое контрастное изображение.

Трехкратного увеличения хватает, чтобы рассмотреть сойку на березе, поле зрения бинокля – 158 м на расстоянии 1000 м – позволяет понаблюдать, например, за соревнованиями дронов.

Заметный желтый корпус не затеряется на фоне травы или песка.

Шнурок удержит бинокль на запястье даже самого рассеянного владельца, которому срочно нужно разглядеть головастиков вон в той канаве.

Межзрачковое расстояние бинокля – от 52 до 65 мм, поэтому пользоваться биноклем смогут люди не только в возрасте почемучек, но и постарше.

Характеристики:

  • Увеличение 3х
  • Диаметр объектива 28 мм
  • Удаление выходного зрачка 5 мм
  • Поле зрения: угловое - 9°; линейное на дистанции 1000 м - 158 м
  • Ближнее расстояние фокусировки 5 м
  • Межзрачковое расстояние 52–65 мм
  • Габариты 10,4 х 6,9 х 3,5 см
  • Масса 64 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Эврика 3х28Y
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.