Veber ED-R 8x32 WP бинокль

Бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 32 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения. Наличие низкодисперсионных линз в объективах свидетельствует о высоком классе оптики прибора!
Окуляры бинокля диаметром 20 мм обеспечивают широкий угол обзора и яркую, равномерно освещенную картинку. При правильной настройке межзрачкового расстояния пользователь получит ровную отображающую окружность с линейным полем зрения 130 м на дистанции 1000 м. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах 58-74 мм, а поле зрения является максимальным для линейки биноклей ED-R.
Металлическое рифленое кольцо центральной фокусировки позволяет быстро навестись на объект наблюдения, находящийся на расстоянии от 3 метров. Диоптрийное кольцо, расположенное на правом окуляре, возможность подстроиться под особенности зрения в диапазоне +/-3D.
Поворотно-выдвижные наглазники с тремя фиксированными положениями помогают правильно расположить глаза относительно окуляра, что делает наблюдение более комфортным для людей, которые носят очки (в том числе солнцезащитные) или обходятся без них.
Бинокль ED-R 8x32 WP имеет небольшие габариты 13.0x11.9х4.4 см и малый вес 0.5 кг. Поэтому бинокль отлично подойдет для наблюдений во время городских прогулок или в экстремальных походах.
Охотники, спортсмены или рыбаки оценят водонепроницаемый азотозаполненный корпус с резиновой отделкой. Азотное заполнение предотвращает запотевание линз при высокой влажности и резкой смене температуры окружающей среды.
Характеристики:
- Увеличение 8х
- Диаметр объектива 32 мм
- Диаметр выходного зрачка 4.0 мм
- Удаление выходного зрачка 16.8 мм
- Диаметр окуляров 20 мм
- Угловое поле зрения 7.38 град.
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 130 м
- Минимальная дистанция фокусировки 3 м
- Zoom нет
- Тип призм Roof
- Межзрачковое расстояние, мм 58-74 мм
- Диоптрийная коррекция +/-3D
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40 C
- Материал корпуса пластик
- Материал отделки корпуса резина
- Азотозаполнение корпуса есть
- Класс защищенности IPX7 (водонепроницаемый)
- Размеры 130x119х44 мм
- Вес 0.5 кг